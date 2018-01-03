菲律賓排名全球第3快樂國家   歸因於杜特蒂領導？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）菲律賓最近因為總統杜特蒂嚴厲打擊毒品的行動，而成為全球聚光燈焦點，更在蓋洛普民調(Gallup)的全球十大快樂國家中，排名第三。

這是蓋洛普所做的第41次年度調查，針對全球55國人民在去(2017)年10至12月的快樂指數做出評分排名，其中菲律賓獲得84分、得到第三名，次於第一名斐濟的92分和第二名哥倫比亞的87分，但高於墨西哥(+82)、越南(+77)、哈薩克(+74)、巴布亞紐幾內亞(+74)、印尼(+68)、印度(+64)、阿根廷和荷蘭(+64)。

至於全球最不快樂國家則是只拿到5分的伊朗，緊接著是伊拉克、烏克蘭、希臘、摩爾多瓦、巴西、香港、南非、土耳其和迦納。

菲律賓Interaksyon新聞網報導，在經濟樂觀指數上，菲律賓對今(2018)年的經濟前景相當樂觀，樂觀程度排名第五；奈及利亞則是最為樂觀，緊跟在後的是越南、印尼與印度。

調查指出，「經濟樂觀指數自上月開始下降。研究顯示儘管28%的全球民眾仍對2018年的經濟前景感到樂觀，但悲觀指數卻高出2個百分點」，「全球約59%的人表示他們仍十分開心，這比例卻較一年前還要低10個百分點。2017年是艱苦的一年，幾乎每週全球各地都充斥著恐怖攻擊，但絕大部分的調查國家都仍樂觀。」

菲律賓總統府發言人Harry L. Roque針對最近的民調表示，「對國家經濟前景與對新年的希望可歸因於民眾在總統杜特蒂領導下所感受到的改變」，「我們的經濟是附近國家內成長最快的。」

Harry L. Roque補充說道，「人民的確看見並感謝這些改變，政府的挑戰就是要維持經濟成長的步調與氣勢，並將它帶給我們最多數的人民。」

菲律賓總統府通訊辦公室主任Martin Andanar說道，「儘管蓋洛普民調將菲律賓排在全球第三快樂國家，許多菲律賓人仍認為他們是全球最快樂的人民。」「在未來的執政日子裡，我們決定透過蓬勃經濟、效率政府、持久和平與正義，替人民的快樂福祉創造最穩固的根基。」