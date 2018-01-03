LINE Points 4%點數回饋、餐飲9折優惠 台北美福大飯店LINE Pay贈好禮

行動支付儼然成為時下年輕人最夯的消費趨勢，台北美福大飯店為了滿足消費者更多元的支付方式，特別與LINE旗下的行動支付服務LINE Pay合作，推出一系列客房及餐飲LINE Pay支付優惠活動。 2017 /12/29至2018/3/31止，凡於美福飯店住宿或用餐的顧客，即可享有LINE Points 2%點數回饋與美福飯店餐飲9折優惠；綁定中國信託LINE Pay信用卡或簽帳金融卡最高更可享有LINE Points 4% 點數回饋。 LINE Pay 2%點數回饋僅供於前200名用餐顧客與前100名住房顧客，限定好康優惠豈能錯過，趕緊拿起您的手機，前往美福飯店使用LINE Pay享受集點樂趣吧！

隨行動支付應用逐漸進入生活各層面，LINE Pay生態圈規模逐漸壯大！以智慧入口為願景的LINE，旗下的行動支付服務LINE Pay自2015年8月正式上線，持續拓展線上與線下支付情境。LINE Points點數1點等同1元，可於LINE貼圖小舖、LINE禮品小舖上兌換等值貼圖、餐券等一千多種商品，也可用於所有串連LINE Pay線上線下商店及LINE Pay愛心捐款專頁，將點數直接折抵現金進行購買或捐款。

憑藉美福豐厚的採購經驗，穩定優質的食材，台北美福大飯店擁有7間主題式特色餐廳，一次滿足消費者挑剔的味蕾！彩匯自助餐廳像是ㄧ座鮮食百樂園， 日前引進以美食界精品著稱的「日本和牛」，即日起至2018年3月31日止，彩匯 午、晚餐的單點主餐將提供A5等級的「香煎極上日本和牛」 ，想要一嚐日本和牛極致美味的老饕們絕不能錯過；喜愛港點粵菜的賓客可至潮粵坊享用道地港式料理；喜愛品嚐台灣古早味，米香台菜餐廳提供各式精緻手路菜；想來場西式饗宴的賓客，可至簡約高雅的GMT義法餐廳享用西班牙伊比利老饕豬或特選美福牛排等料理；想感受日式的極鮮美味，歡迎到晴山日本料理品嚐飄香炭火美饌或鐵板佳餚，亦可至Cocoon池畔酒吧放鬆小酌，或是Moment café & bakery享用當日烘焙西點或醇香咖啡。

國際級的台灣自創飯店品牌，台北美福大飯店致力於提供賓至如歸的頂級餐旅享受，非常榮幸於2017年再度榮獲「世界奢華酒店大獎」(World Luxury Hotel Awards)。館內擁有146間的雅緻客房及套房，每間客房以至少15坪的規模規劃，挑高3.4公尺的寬敞空間，擁有大理石淋浴空間及走入式大型更衣室，搭配多項台灣飯店業少見的配備，擁有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的全系列純棉寢具用品及頂級細緻浴袍、百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊、日本Toto免治馬桶、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱、少見的綠檀木木凳及日式水瓢，以及頂級沐浴用品；房內配置新穎的影音設備，包含Sony 55吋高畫質液晶電視、現代科技化的互動式IPTV，以及結合藍芽喇叭的JBL時尚鬧鐘。頂級奢華的硬體設備，打造出全然舒適愜意的私密空間。