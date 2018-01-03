稀有猛禽胡兀鷲　39對翱翔在阿爾卑斯山上

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）有「骨頭壓碎機」之稱的胡兀鷲，在一群愛鳥人士經過三十年的努力，終於再度讓牠們翱翔的英姿重現在法國阿爾卑斯山，牠是歐洲最大隻的鳥類，也是一種非常稀有的猛禽。

綜合《法國國際廣播電台》（RFI）與《世界報》（Le Monde）的報導，從阿富汗與俄羅斯引進第一對胡兀鷲（Gypaetus barbatus）到法國阿爾卑斯山是在1987年，歷經10年的等待才盼到第一位新成員，如今在這個區域可統計出39對胡兀鷲，其中有13對生活在法國境內。

據法版維基百科的說明，胡兀鷲的壽命可達30年、甚至近50年。母胡兀鷲會在冬天，也就是十二月至隔年的三月下一到二顆蛋，歷經53至58天的孵化，迎接新生命的到來。如果鳥巢中有二隻雛鳥的話，只有一隻會存活下來，亦就是最強的那一隻雛鳥會把另外一隻往鳥巢外推，讓自己獲得最多的資源和食物，一直到夏天，鄒鳥才會離巢展翅高飛。

眼睛周圍一圈紅是胡兀鷲的特徵之一，更是以前為法國高山美景增添不少風采的大型鳥類。但在二十世紀初，這種鳥類被人們殺害到一隻不剩，只因這隻大禿鷹有著令人們感到害怕的外表。因為，光是牠們的翼展就可達三公尺，加上眼睛周圍的紅顏色，都讓胡兀鷲被冠上了「不吉祥」。

從牠身上衍生出來的故事也不少，像是胡兀鷲如何將牛群支解、又是如何把小孩抓走等各種傳說，都將牠塑造成冷血殺手、不祥之物，加上牠不討喜的外表和飲食習慣更加引發人們遐想和害怕。

胡兀鷲以動物屍體及骨髓作為日常飲食，牠們會把食用完的骨頭從高空丟下，因此讓牠們有「骨頭壓碎機」（Bone Crusher）的稱號，但牠還有一個較鮮為人知的稱號，為「山牧場清潔員」 （Le nettoyeur des alpages）。

胡兀鷲被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）列為「近危」動物（NT），但在歐洲的紅色名錄裡則是列為「易危」（EN），在瑞士又被列為「極危」（CR），而在法國境內，牠是受到全面保護的物種；因此最近的復育成功無疑是一大好消息。