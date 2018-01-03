尼泊爾修法 禁止這些人登聖母峰

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜綜合外電報導）為避免登山意外以及增加當地導遊工作機會，尼泊爾政府即將禁止旅客獨自攻頂聖母峰。該新制同時禁止雙腿截肢以及視障人士攻頂，但遭到批評之後，法規暫時改成需提供有效醫療證明。

對此，雙腿截肢的尼泊爾登山家哈里•布塔•馬加爾（Hari Budha Magar）在臉書上表示，這項新政策是"歧視性的"且"不公正"。他說：「不管政府怎麼決定，我仍會登上聖母峰，世界上沒有不可能的事。」

根據觀光主管機構表示，新制旨於降低攻頂的死亡率，以及確保登山客的人身安全。

去(2017)年度嘗試攻頂人數破有史以來的紀錄，超過六百人成功登上世界最高峰，同時，傷亡人數也增加。截至攻頂季節為止，死亡人數達到六人，包括尼泊爾85歲老翁舍川（Min Bahadur Sherchan），在企圖奪回登上世界最高峰最高齡的紀錄，但不幸於基地營過世。舍川在2008年首次登上聖母峰，以76歲之齡創下最年長紀錄，但在2013年被80歲的日本登山家三浦雄一郎刷新紀錄。

素有「瑞士機器」之稱的著名瑞士登山家烏裏斯特克（Ueli Steck）也於喜馬拉雅山區攻另一座山峰時喪生。

該新制上路時間未定，但極有可能於2018登山季開始實施，在新制規範下，外籍登山客攻頂時必須有當地嚮導陪同，尼泊爾官方指出，希望能在新規範下，同時確保登山客的安全同時增加當地嚮導的就業機會

登山客於喜馬拉雅山區喪生的原因有很多種，其中超過20%的死亡源於急性高山反應。根據2015年喜馬拉雅數據庫（Himalaya Database）提供BBC的數據顯示，死亡原因排名第一位的是雪崩，佔29%，墜亡排第二位，佔23%。