今年第1號颱風形成   週五起水氣漸增

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(3)日天氣狀況與昨天類似，西半部天氣穩定、晴朗，但東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。今年第1號颱風也在今天上午生成，週五開始可能和鋒面一起影響台灣。

中央氣象局表示，今日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，白天有陽光舒適，預計可回溫到25至27度，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。而好天氣將持續到週四(4日)。

週四晚起至週五(5日)，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，南方雲系北移影響，水氣開始稍增多，中南部地區雲量也增加，而中南部山區有零星短暫雨；氣溫上，各地清晨稍偏涼冷，約16至18度，而高溫約24、25度。

週六、週日(6日、7日)東北季風及南方雲系區北移影響，各地天氣不穩定，全臺都有局部短暫雨；氣溫方面，北臺灣低溫約16度，高溫在20度上下，整天感受偏濕涼，中南部及花東高溫仍有22至25度，仍相對舒適。

下週一(8日)強冷空氣南下，先偏濕冷後轉乾冷，下週二(9日)開始到下週五(12日)預期是影響最劇的時候，有可能是入冬以來最強一波。

而根據最新的氣象資料顯示，目前位於南海海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午增強為今(2018)年第1號颱風「布拉萬」(Bolaven)，目前朝越南南部移動。雖然對台灣沒有直接影響，不過颱風的水氣有機會隨著環流北上，週五開始可能和鋒面一起影響台灣，不只北部，中南部地區也都有機會出現降雨。