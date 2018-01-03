每日飲酒易罹心血管疾病？研究：社經地位不同有差！

(台灣英文新聞/ 車懿恬 綜合外電報導) 昨(2)日醫學期刊《PLOS Medicine》發表的一篇文章指出，過度酗酒者，特別是社經地位較低者，比一般人更容易罹患心血管疾病。研究者發現，相較之下，每周狂歡暢飲一次，不論社經地位高低，對所有人的負面影響都差不多。

根據《CNN》報導，「儘管先前不少研究發現，適量的飲酒對人體具有『正面影響』，但根據最新研究結果，所謂的『正面影響』，多針對社經地位高者。」其中一名資深研究員表示。

法國矛盾 (French Paradox)

早在1980年代，法國醫學家就針對適量飲酒與心血管疾病之間的關係進行研究。而「法國矛盾」(French Paradox)更是當時醫學界的熱門議題。法國矛盾之所以「矛盾」，係因法國人普遍喜好吃高油脂且容易導致心臟疾病的食物，但冠心病死亡率卻遠低於預期數據。而部分學者認為，這應歸功於法國人喜好在用餐時配點紅酒的習慣。

重點是「用玻璃杯裝」，而不是「玻璃杯裡面裝了什麼」

研究期間，共有8435名受測者死於冠心病。研究員發現，「非經常性」飲酒者罹患冠心病而致死的風險相對低。研究員將「非經常性」定義為一週飲酒一次或一個月飲酒一次。而「經常性」是指一週飲酒二至三次；「極經常性」則是指一週飲酒四至七次。

「極經常性」飲酒將伴隨較高容易因冠心病致死的風險，但僅限於社經地位低者，高社經地位者並不受影響。而這項研究結果似乎被外界解讀為經常性飲酒好處良多。

另外，研究員指出，每日喝一杯紅酒的好處，可能「好」在於紅酒是「用玻璃杯裝」，這樣一個動作彰顯這個人的生活風格及社經地位，至於「玻璃杯裡面裝了什麼」，是水還是酒，或是什麼樣的酒，就不是那麼重要了。

關鍵在於你處於何種「社經環境」

研究員也說，本研究僅係從問卷而分析出的結果，無法證明因果關係，不能直接將研究結果簡化成「因為社經地位低，所以飲酒沒什麼好處」。

研究員解釋，這項結果可能是因為較高社經地位者有較多時間運動，或是願意花錢買較健康的食物等。