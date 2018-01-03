聲援伊朗示威  美呼籲突破社群媒體封鎖

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國昨(2)天呼籲伊朗當局停止封鎖網路社群媒體，並建議伊朗人民設立虛擬私人網路，以規避當局審查。此舉干預伊朗示威的作法，遭到伊朗政權批評。



《中央社》引述《法新社》報導，美國國務院主管公共外交事務次卿高德斯坦(Steve Goldstein)譴責伊朗試圖限制人民上網，並呼籲伊朗人民設法登入。他說，「伊朗人民應該能夠透過虛擬私人網路進入這些網站。」

在伊朗人民持續街頭示威，抗議美國總統川普所稱的伊朗「殘暴與腐敗」政權的同時，高德斯坦表示，「這些網站越能連上，越好。」

自上(12)月28日開始，伊朗過去5天的動亂已造成21人喪生。這些動亂始於民眾對經濟現況的不滿，不久後便擴大到針對國家政權與政治體制的不滿。

在示威爆發後，伊朗當局已封鎖影像分享網站Instagram和即時通訊軟體Telegram等若干社群媒體，以防這些媒體被用來散播動亂的消息。

但是高德斯坦表示，華盛頓當局認為所有伊朗人民應該都能取得非官方消息和意見，並呼籲伊朗人民收聽國際廣播，高德斯坦在記者會表示，「我們希望鼓勵示威者為正義而戰，讓伊朗開放」，「我們深切希望伊朗政府允許示威者以和平方式表達異議。」

美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)也呼籲國際社會對伊朗示威公開發表意見，並表示美國正尋求聯合國安全理事會和人權委員會在近日召開緊急會議。



然而，部分分析家警告，華盛頓公開支持伊朗人民反對德黑蘭政府的權利，可能玷汙示威運動的形象，使示威看起來像是外國支持的陰謀。



而伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)在當地示威爆發數天後首次發表公開講話，承認伊朗國內的確有問題需要解決，指伊朗公眾有權示威，但強調不能容忍暴力行為。

他同時批評在社交網站多次就伊朗示威發文的美國總統川普，指川普「徹頭徹尾都是伊朗的敵人」，「沒有權利跟伊朗人表達同情」。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)也批評，「近日的事件，敵人團結一致，他們動員金錢、武器、政策及安全機構等一切手段，為這個伊斯蘭政權製造難題。」

伊朗改革派政治人物也譴責近日來撼動伊朗的暴力事件，並指控美國煽動動亂，同時也呼籲政府處理人民對經濟困頓的不滿。