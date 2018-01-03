睽違5年發碟 賈斯汀：新專輯具個人色彩

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國知名流行歌手賈斯汀今天宣布，會在2月發表睽違將近5年來的第一張專輯，承諾將帶來更具「個人色彩」的創作，靈感來自他的家庭。

法新社報導，36歲影歌雙棲的賈斯汀（Justin Timberlake）說，這張最新專輯、同時也是他的第5張個人錄音室專輯「來自森林的男人」（Man of the Woods，暫譯），將在2月2日發表。

​專輯發表後2天，他將於職業美式足球聯盟NFL年度盛會超級盃（Super Bowl）中場秀擔綱演出。超級盃是美國每年收視率最高的電視節目。

賈斯汀在社群媒體推特（Twitter）上公開新專輯訊息，並發表一段與專輯名稱呼應的短片，短片裡他在不同的自然景觀中漫步，景致從白雪皚皚的森林，到陽光普照的玉米田都有。

他在短片中說：「這張專輯靈感源於我的兒子、妻子、我的家人，但和我過去創作的其他張專輯相比，更與我從何而來有關。」「而且具個人色彩。」

賈斯汀在2015年與老婆女星潔西卡貝兒（Jessica Biel）喜獲一子。田納西州曼菲斯（Memphis）附近是賈斯汀長大的地方，當地除了根源農野的鄉村音樂，更是藍調和靈魂樂的大本營之一。

賈斯汀已在過去數年間多次暗示第5張專輯的內容。2016年受英國廣播公司（BBC）訪問時，賈斯汀不願形容這張創作是鄉村音樂專輯，但承認受鄉村樂風影響甚多。

賈斯汀身兼單飛歌手和男子團體「超級男孩」（NSYNC）成員，是21世紀最暢銷歌手之一。他因流行電音一炮而紅，隨後也唱起R&B，在2006年專輯「愛 未來式」（FutureSex /LoveSounds）中格外著稱。（譯者：中央社梁元齡）1070103