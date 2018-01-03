三中案偵辦進入收網階段  週刊爆：馬英九新春將被起訴

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北地檢署積極偵辦三中案，目前掌握前總統馬英九涉案的證據。《鏡週刊》報導，中時集團前董座余建新臨時變卦不買三中，只想買中視，馬英九知道後相當生氣，和余建新約好談判，但當時余建新嗆他：「你以為你總統當定了嗎？」讓馬英九說不出話來，最後改變心意願意妥協。

報導另稱，蔡正元也證稱有告訴馬英九，保力達有意花12億元買中視，馬似乎為了選總統，執意獨厚余建新，檢方將在新春起訴馬英九。

元旦連假剛過，台北地檢署重啟偵辦三中案也進入收網階段，在連月密集蒐證下，前總統馬英九回饋余建新的錄音光碟、證人緊咬主導的筆錄及多項文件已一一浮現。報導指檢方連馬英九涉嫌特別背信罪的犯罪動機也已掌握，最後一塊拼圖已完成。

馬英九涉嫌賤賣中視，回饋4.8億給余建新，檢方已掌握馬英九改變主意的會議，有證人向檢察官還原當天會議內容。

報導指出，當時馬英九和余建新密會，馬劈頭就說：「三中要拿回來，轉賣給其他人以便籌款！」余建新嗆他：「馬主席，你以為你總統當定了嗎？」余接著說：「為了你的政見，黨政軍要退出媒體，急急忙忙的在2005年12月間找我幫忙接三中，我找了很多人幫忙出錢，你現在卻說要拿回去，如果要拿回中廣及中影的話沒關係，但中視給留給我！」

馬英九聽完後態度開始軟化，最後終於同意余建新買中視，後來中投公司針對中視交易案召開會議討論，對話全被汪海清錄下，也錄到馬英九現聲決定「回饋」余建新，讓余建新以8.9億買下中視，但實際上蔡正元介紹的保力達出價比余建新高出3.1億元。蔡正元也向檢方指稱有向保力達協議價錢，對方開價12億至15億的價錢，但最後卻賣給余建新，讓他相當傻眼。

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯指出，馬前總統從政以來一向清廉，奉公守法，絕對經得起檢驗，這案子已過特偵組長年調查，並在2014年偵結，並無任何不法，呼籲媒體應秉持第四權的公正客觀性，別淪為打手。