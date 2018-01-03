中共密件外洩：不要求北韓完全放棄核武

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國媒體取得的密件顯示，中國不要求北韓非核化，只要北韓不再進行核試爆，就將提供資金與軍事援助。華盛頓自由燈塔指出，這項文件顯示中國真正的立場與公開說法相左。



《中央社》引述美國政治新聞網站《華盛頓自由燈塔》(Washington Free Beacon)昨(2)天公布一份中共中央辦公廳去(2017)年9月15日發出的絕密文件，這份5頁的文件，標題是「中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題展開溝通協調工作的決定」。

內容顯示只要北韓不再進行核試爆，中方不要求北韓完全放棄核武，在政治戰略考量下，願意進一步加大對北韓民生與基礎建設的援助，並向北韓提供諸如人民解放軍更先進的中短程彈道飛彈、子母彈等高端軍事科學技術，協助北韓加強維穩。

文件提到，「當前不存在我方強行要求朝方立即完全放棄核武器的問題，取而代之的是要求朝方保持克制並在未來若干年後於條件成熟時通過漸進性過度改革並最終達到朝鮮半島的無核化要求。」

並具體說明，「在嚴厲警告朝方的同時亦要對朝方做出進一步相關保證，即朝方當前無須立即放棄核武器，只要其承諾不再繼續開展新的核試驗並立刻付諸行動，我方會立即加大對朝方的經濟和軍事支持。」

而這背後原因為，「朝鮮不僅是我國抵禦西方敵對勢力的重要軍事緩衝地區，對我黨領導的中國特色社會主義制度而言，朝鮮所處的重要政治戰略地位亦是無可替代的。為此，我黨和國家必須不習一切代價捍衛朝鮮的主權和領土完整、切實保障朝鮮政權的穩定和延續。」

網站指出，這份文件的發出時間為2017年9月15日，正是北韓最後一次地下核試爆之後。文件概述中國處理北韓核試爆問題的計畫，中國在文件內表示不要求北韓非核化，明顯與北京當局公開立場相左。



美國多位中國專家檢視這份文件認為，從字體、版面、標題等來看，這份文件的真實性很高，字彙與語言也都符合中國官方文字使用模式。



哥倫比亞大學教授黎安友(Andrew Nathan)指出，這份文件在中國特使宋濤訪問北韓前2個月發出，顯然這份文件是宋濤去平壤的任務指示，北京試圖以激勵與警告並行方式，迫使北韓停止核試爆。



美國傳統基金會資深研究員譚慎格(John Tkacik)認為，若文件被證實是真的，將是「爆炸性」披露，這是中國沒有真正要求北韓放棄核武的證據，也顯示中國認為北韓持有核武對美國具有戰略威脅，且只要美國持續相信中國對北韓有影響力，中國將能從中獲利。



前美國駐聯合國大使波頓(John Bolton)分析，若文件為真，顯示中國立場完全與公開說法相左，白宮將不得不作出相應回應。