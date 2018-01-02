新台幣走勢太強　電子大廠：頭好痛

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）新台幣兌美元匯率，今（2)日強升2.2角，收在29.628元，對出口導向的半導體廠營運，恐將造成不利影響。有財務人員直言，「頭好痛」；也有財務人員認為，外資可望是最大贏家。



台灣資本市場今天股匯雙漲，台股加權指數收在10710.73點，漲67.87點；新台幣在美元走弱、外資匯入下，終場以29.628元兌1美元作收，續創逾4年新高，升值2.2角，為8個半月來最大單日升幅。



對於新台幣勁揚走勢，中央社引述IC設計廠羅姓財務長說，「頭好痛」，走勢與預期完全相反。



而半導體廠簡姓財務長表示，原先預期新台幣兌美元匯率應可守在30元關卡，不料去年底急升，一舉突破30元關卡，今天進一步達29.628元。新台幣走勢令人「跌破眼鏡」，去年第4季將難逃匯兌損失影響。



他指出，若台股持續走高，外資可望是最大贏家，將是股匯雙賺。



中央社另引述聯電財務長劉啟東表示，去年一整年新台幣兌美元升值約7%，今天又升值2.2角，對營運持續不利；新台幣每升值1%，營收將同等幅減少，毛利率將影響0.5個百分點。



台積電先前指出，新台幣每升值1%，營收將同等幅減少，毛利率將影響0.4個百分點。因新台幣匯率波動難預測，台積電自去年第3季起改為提供美元營收目標。