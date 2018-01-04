防流感搗亂 打疫苗戴口罩最有效

流感疫情升溫，且以B型流感為多。醫師說，B流病毒比起A型，變異性較小且嚴重度較輕，但仍有重症、死亡風險，可打疫苗、戴口罩、不亂挖鼻孔防範。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一週增加24%；急診類流感占就診病例百分比持續呈上升趨勢，流感已進入流行期。

疾管署監測，社區流行性感冒病毒以B型為多，占9成，且分離發現幾乎都是B型山形株（Yamagata），與本季流感疫苗組成的2株A型（H3N2、H1N1）及1株B型維多利亞株並不吻合。

外界有聲音擔心，流行株和公費流感疫苗不一致，疫苗可能「失效」；中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬下午受訪時表示，「不能說疫苗白打」，也不能說今年疫苗預測錯誤。

黃高彬解釋，目前流行山形株，是指病人的病毒分離出來是山形株，但不能說社區沒有維多利亞株病毒，而是接觸到維多利亞病毒者，可能因打流感疫苗產生抗體而沒有發病，自然不會看醫生，也不會造成社區的流行。

黃高彬說，一般來說，感染A型流感症狀會比較明顯、嚴重度也會比較嚴重一些。B流則是大部分發生在小孩子身上，臨床上B流引起重症會比A流少，但仍有風險。尤其B流也比較容易出現小腿肌肉痠痛症狀，嚴重者甚至不能走路。

預防流感，黃高彬表示，最好的預防方式是施打疫苗，流感是透過飛沫傳染，在流行季出入人多、擁擠的地方，最好要戴口罩。病毒也可能透過間接接觸傳染，如接觸到附著病毒的物體、門把、扶手等，應避免揉眼睛、挖鼻孔、咬手指等，尤其是接觸鼻子，風險最高。

國泰綜合醫院感染科主治醫師黃政華表示，流感疫苗「有打有保佑」，就算打了疫苗後不幸感染，也有助把重症變輕症。1070102