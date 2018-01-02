中華電信「愛在十載」老客戶專屬

中華電信感謝老客戶支持，今(2)日推出「愛在十載」老客戶專屬抽獎活動，即日起至2018年2月28日止，凡門號年資一年(含)以上客戶續約申辦4G指定方案，即贈送專屬旅遊優惠好禮；門號年資十年(含)以上老客戶加碼再抽「澳門銀河™」五星度假之旅、iPhone X、「十年行動上網吃到飽」及「十年網內通話免費」等總計近三百個得獎名額！不僅如此，新「大4G智慧暢玩方案」也推出續約客戶上網加碼優惠，續約客戶只要月付899元，即享升級上網吃到飽優惠；同方案不限月租級距，門號年資二年(含)以上客戶續約，全級距享CHT Wi-Fi熱點免費用優惠。老客戶獨享好康一波接一波，就在中華電信！

中華電信為老朋友獻上暖心好禮。自2018年1月2日起至2018年2月28日止，凡門號年資十年(含)以上老客戶申辦大4G方案、999精選購機方案、大4G智慧暢玩等指定4G方案，即可參加「愛在十載」老朋友專屬抽獎活動，總計共270個中獎名額，包含：

銀河賞(共60名) ：「銀河酒店™」三日兩夜免費住宿、澳門航空機票折扣及更多「澳門銀河」吃、玩、遊、購禮遇(單價市值共40,584元)

愛鳳賞(共10名) ：iPhone X 64G乙支

上網賞(共100名)：中華電信十年行動上網無限瀏覽

通話賞(共100名)：中華電信十年網內通話免費

另外，凡門號年資一年(含)以上老朋友申辦4G指定方案，申辦即贈「來店賞」：澳門航空澳航假期折扣及「澳門銀河」到店即享免費禮遇，輕鬆獲得航空假期折扣，以及當地旅遊好禮。「愛在十載」詳細活動內容與辦法，請詳活動網頁查詢。

2018年1月2日起至2018年4月1日止，新「大4G智慧暢玩方案」提供多款平板、智慧手錶及時尚家電等購機選擇，新申辦月付999元起享上網吃到飽、網內/外/市話語音均一價每分鐘3元等優惠。持中華電信行動電話門號二年以上續約之客戶申辦，則再加碼上網優惠；全級距享全台最多CHT Wi-Fi熱點免費用，上網吃到飽更只要月付899元起！中華電信續約客戶專屬優惠，陪客戶迎接嶄新的一年。