中華電信MOD 2018開紅盤~客戶數突破160萬！

中華電信今(2)日宣布，MOD用戶正式突破160萬戶，短短半年內MOD客戶數較去年大幅提高超過2成，從130萬成長至160萬。MOD引領國內數位電視的發展，去年推動全新營收攤分制度，依頻道收視率合理分潤予頻道營運商，鼓勵頻道商引進優質影音，用扎實的內容吸引觀眾訂閱，MOD並推出『頻道輕鬆購』單頻選購，以及多樣化分組套餐，將收視自主權還給消費者；中華電信MOD建構頻道商、平台以及消費者的正向循環，是影視產業的成功革新，為台灣電視收視環境帶來質變與量變。

元月起MOD平台增加體育、電影等優質頻道，計有Eurosport、HITS、NHK World、歐洲電影台、半島電視台等登上平台。Eleven Sports 1、DreamWorks、民視台灣台、BBC World News、i-Fun動漫台、三立財經新聞台及古典音樂台等精選頻道加入家庭豪華餐，近120個頻道，全方位滿足全家影視收視需求。為滿足不同屬性消費者，也成立了知識生活餐、運動餐、電影餐、戲劇餐、音樂餐、兒童餐六大分眾套餐。

廣大運動狂粉的心聲中華電信MOD聽到了，各項國際級重要賽事全部會在MOD播出，自去年下半年起的NBA、1月推出「BWF世界羽球巡迴賽」及「PGA美國職業高爾夫巡迴賽」，2月「冬季奧運」，6月開打的「2018俄羅斯世足賽」，球迷可透過MOD高畫質直播畫面為戴資穎及國內外選手加油。

中華電信MOD邀請知名導演吳念真、世界羽球球后戴資穎擔任代言人，分享因為MOD而重新愛看電視的美好收視經驗，獲得社會大眾廣大迴響。

MOD目前提供超過200個頻道，囊括最新系列的歐美影集和超豐富的華語院線強片、好萊塢電影，及國內外新聞、財經、知識、旅遊及音樂等各類型節目。在隨選影片部分，為了因應現代人忙碌的收視需求，MOD特別推出了包月隨選VOD和單點隨選VOD，享受隨選隨看無廣告的暢看快感，其中電影、戲劇、動漫、好萊塢等各包月隨選VOD，深受廣大客戶喜愛，包月服務訂閱已近100萬包。

中華電信MOD持續打造多樣化的收視模式，期望透過頻道套餐、單點頻道、VOD包月等特色消費模式，讓消費者選其所愛的頻道，影劇包月看到飽，讓觀眾看呷意、尚滿意，重新愛看電視。