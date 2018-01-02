金穎生技股票轉上櫃案  2日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的金穎生技公司（1796）2日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股29元，並於2日起開始競價拍賣到1月4日結束，1月8日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.20倍(34.8元)為承銷價格的上限。至2017年12月29日止，金穎生技在興櫃市場的股票成交均價為54.16元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有1,690千股，公開申購計有522千股，競拍底價每股訂為29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.20倍為承銷價格上限，並於1月10日開始公開申購。

金穎生技成立於1999年，致力於成為國際級微生物發酵量產專家，為國內以及美國、中國、歐洲、日本等國際知名大廠提供專業發酵代工服務，並自行開發牛樟芝、納豆激酶、乳酸菌、酵素、多醣體、紅麴等產品。該公司成立以來即專注於各式微生物發酵之開發與量產，技術團隊具多年自主研發經驗，能在最短時間內將產能放大至50噸產量，並維持菌種活性與效能一致。2017年7月與泰國國家科技發展局所管轄之國家遺傳工程與生物技術中心(以下簡稱BIOTEC)簽訂工業用生物性製品技術與市場合作備忘錄，即運用具優勢之微生物發酵量產專長，將產品應用領域從食品類延伸至工業酵素類。該公司設備齊全，擁有4套50噸以上之發酵槽設備、提取純化、乾燥及製劑充填包裝廠等生產設備，提供客戶一條龍式服務，具國際級量產之經濟規模，可有效降低成本，增加產品競爭力。展望未來，金穎生技以齊全的製程設備及技術為後盾，持續深耕既有客戶及開發新客源，以結合專業研發、完整量產設備以及國際級製造實力，使整體營運之佈局更趨堅強。

金穎生技2015年度、2016年度及2017年前三季合併營收分別為3.75億元、4.53億元及2.75億元，主要產品(微生物及食藥用菇菌發酵類)營業收入及比重分別為280,105千元、348,001千元、217,645千元及75%、77%、79%， 2015年度、2016年度及2017年前三季EPS分別為2.26元、3.79元及1.02元。