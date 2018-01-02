集保所：自即日起投資人可透過網際網路查詢

現行投資人欲了解本人整體投資狀況，須自行或委託第三人至集保結算所，或洽任一開戶證券商，以書面提出申請，始能查得本人歸戶之集中保管標的（含有價證券、短期票券及黃金等）資料。

為提供投資人更便利之服務及因應數位化之潮流，集保結算所已完成建置「投資人集保資料查詢系統」，投資人只要具備自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、證券暨期貨共用憑證或工商憑證等任一憑證，即可經由網際網路連結至「投資人集保資料查詢系統」(網址https://investor.tdcc.com.tw/QDSI/)；或可進入集保結算所網站(網址：http://www.tdcc.com.tw)，點選「投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料」，選擇「投資人透過網際網路查詢」，連結至前開系統辦理。

此項便民措施，可使投資人查詢本人資料之申請程序，不受時間及地域的限制，集保結算所完成查詢後，也會將資料直接郵寄至投資人留存之地址，相當方便。本作業自即日(107年1月2日)起上線提供服務，歡迎投資人多加利用。集保結算所竭誠服務廣大投資人，如有任何問題，亦歡迎電洽集保結算所法遵暨法務室（電話：（02）2719-5805分機112 、141、185、195、379、395、）詢問。