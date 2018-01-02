併案審理　北檢：周泓旭涉利用王炳忠在台發展共諜組織

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 台北地檢署今(2)日下午召開記者會，針對中國學生周泓旭涉來台發展共諜組織案，並利用新黨青年軍王炳忠、侯漢廷及林明正成立的網路媒體「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」發展共諜組織，以「培養一支平時可用、戰時管用的統派核心力量」。

北檢認定，周泓旭涉犯第2件《國安法》發展組織罪，今將他起訴移送高院併案審理。王炳忠等3人遭告發涉案部分，將由北檢另案偵查中。

綜合媒體報導，全案起因調查局查出遭判刑的周泓旭，於2012年9月進入政大企研所就讀，並於2014年7月，前往中國上海參加兩岸交流活動，結識中國公務機構李姓秘書開始。由周在台涉引介台灣具社會影響力人士或是其他現職公務人員，伺機發展共諜組織。

北檢針對此案，於去(2017)年7月依涉犯「國家安全法」起訴，同年9月周一審，被依為大陸地區黨務機關在台發展組織未遂罪，判刑1年2個月，目前上訴台灣高等法院審理中。

台北地檢署偵辦時還查出，周泓旭涉犯另一起「國家安全法」案，檢察官認為本案與前案犯罪事實不同，而可能罪證存放新黨青年軍等人住處。

去年12月19日，檢察官持搜索票前往新黨青年軍王炳忠、侯漢廷及林明正等人住處搜索，並約談王炳忠等6人作證，訊後均請回，此舉引發議論。

北檢今(2)日召開偵結記者會表示，因本案遭搜索、約談的王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4位新黨青年軍，在本案中是證人身分；但另有民眾告發王炳忠、林明正、侯漢廷涉及國家安全法案件，將另案釐清。