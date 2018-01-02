日本負利率銀行慘　三大銀行考慮收「戶頭維持費」

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)安倍的經濟政策雖然讓日本經濟有所復蘇，但很遺憾地，並不是所有人都分到甜頭。其中一直被大學畢業生視爲夢幻工作的銀行業，更是被日本央行的負利率政策整得苦哈哈。

日本《產經新聞》報導，三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、和瑞穂銀行（みずほ銀行）等三大銀行，在去（2017）年12月30日宣佈，將開始考慮是否對開立戶頭者收取「戶頭維持費」。報導分析，這樣的措施主要是因爲日本央行負利率政策，使銀行難以在現行制度下，持續創造利潤。

雖然三大銀行持有的股票和公債，可能會讓他們的帳面上維持相當高的營業額，但日本央行的大規模寬鬆政策，讓市場上充滿資金，使三大銀行對企業的貸款無法提高。另外，負利率政策更是讓銀行的利潤不斷減縮。

面對如此艱難情況，三大銀行目前計劃引進人工智慧來提高效率，並且整合過多的分行，料將因此減少約三萬兩千人的工作量。

不過，若央行持續負利率政策，則就算銀行進行大規模裁員，恐怕也難以在借款貸款上，維持收益。因此，三大銀行將謹慎考慮，是否要對企業和個人戶頭收取「戶頭維持費」。其中個人的「戶頭維持費」，可能達每年數百至數千日圓。

日負利率銀行慘 三大銀行考慮收「戶頭維持費」

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日本央行總裁黑田東彥（圖片來源：美聯社）

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