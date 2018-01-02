流感疫苗猜錯病毒株 疾管署：仍有效力

流感疫情升溫，又以B型流感為多，且是疫苗沒有涵蓋的山形株。疾管署副署長莊人祥今天說，就算疫苗沒完全吻合，仍有交叉保護力，且可降低重症死亡風險，不能說疫苗沒用。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一週增加24%；急診類流感占就診病例百分比持續呈上升趨勢，達流行閾值，宣告流感進入流行期。

疾管署專家表示，流感病毒每年都會變異，且有時變化發生快速，但因製作疫苗需至少半年，世界衛生組織專家每年2月份開會公布當年北半球流感疫苗組成，預測下一季會流行的病毒株，但有可能預測失準，與實際流行不一致。

根據疾管署監測，社區流行性感冒病毒以B型為多，占9成，且分離發現幾乎都是B型山形株（Yamagata），與本季流感疫苗組成的2株A型（H3N2、H1N1）及1株B型維多利亞株並不吻合。

莊人祥表示，目前社區流行山形株，跟流感疫苗株沒有吻合，但就算疫苗沒有猜對流行株，仍有3成左右的交叉保護力，且有施打流感疫苗仍會減輕重症和死亡風險。

分析過去7年統計資料，莊人祥說，今年疫苗雖然「猜錯」，但本季流感併發重症人數98人，比起過去7年同期為第4名，疫情並沒有比往年嚴重。去年流感疫苗「猜對」，但同期重症有220人。在B型流感大流行的2011年，同期重症也達367人。

莊人祥表示，不能說打流感疫苗沒有效果，符合公費流感接種的民眾仍應把握機會，盡快接種。尤其北半球溫帶地區（美國、加拿大）流行以H3N2為主，日本則是H1N1，若民眾過年、寒假期間要出國玩，仍要注意防範。

上班族江小姐日前染B型流感，她下午受訪時表示，以往染流感非常不適，必須請假、在家休息至少1週，但今年打了流感疫苗，症狀明顯減輕，3天就康復，打流感疫苗還是有幫助。