幻象飛官何子雨迄今無音訊　妻子心碎PO文：我真的好想你

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）新的一年來臨，當大家瘋狂忙著跨年的同時，有些人也許正在暗夜中哭泣。

空軍一架幻象2000戰機(編號2040)，去年（2017年）11月7日晚間，在北部外海進行夜間訓練時失聯。海軍派出軍艦搜尋失聯幻象機， 但至今仍未尋獲飛機，機上飛官何子雨上尉，依舊生死未卜。

這樣的煎熬，最難承受的，莫過於何子雨結婚剛滿周年的妻子。11月13日一架民航機疑似收到求救訊號，但仍是空歡喜一場。何子雨的妻子心急如焚，11月15日她在臉書po文說

那天早上

出門前你親了我，說愛我 然後就什麼都沒有了 我已經不敢去算是第幾天

每一個人開始正常的過日子

上班 吃飯 睡覺 玩樂

為什麼只有我們不行 我真的好想你 一架又一架的飛機

一艘又一艘的船

第一線的人員不眠不休的尋找

滿載希望而出

再空盪盪的返航 我不信佛，不信神

但這幾天我跑遍了廟宇

問遍了卜卦

祂們都說你還活著

只是在找回家的路 是不是有人救起了你？

是不是你正在某地養傷？ 我好想相信

拜託

不管是誰，能不能把他還給我

拜託

有撿到任何人請通知我

翻攝臉書

這位飛官妻子甚至認為這全部都是她的錯。「當初不飛就好了，該受懲罰的是我⋯我好想你。」11月30日，何子雨的妻子因父親驟逝，遭受雙重打擊，她在臉書po文說

​這個我愛了十幾年的男人，突然就在106/11/7結婚週年隔天，生死未卜 堅強充滿希望的父親，在106/11/20三總加護病房內，停止心跳 14天裡，我失去這輩子最重要的兩個男人，從萬千寵愛的小公主，跌落地獄⋯

12月4日，幻象墜海將滿一個月，本已鎖定訊號，並完成打撈準備，但空軍參謀長鄭榮豐當天上午在立法院表示，失事戰機黑盒子已經不在原來標定的位置；國防部長馮世寬則強調，會儘速在天氣轉好時展開打撈作業。

何子雨個人的臉書，在他失事之後，不斷有網友po文，無論認識他或不認識他的人，都為他祈禱。也有人幫何子雨的妻子和家人祈禱：