(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓多家報社在台灣時間今（2）日下午一點，發佈快報，表示南韓政府已邀請北韓，於9日也就是下周二，在板門店舉行高階會談。

《日本經濟新聞》報導，北韓領袖金正恩在新年演説中表示「衷心期待（南韓平昌冬季奧運）大會能夠成功舉行」，且雖然沒有講明是否派選手團參與，但仍稱南北雙邊當局可以盡速會面，表達積極的態度。

南韓《東亞日報》報導，爲了協調北韓參與的方式等問題，南韓政府希望，兩國能夠盡速開始對話。南韓統一部部長趙明均（조명균）剛剛於首爾政府辦公大樓召開緊急記者會，表示「我們將向北韓提案，於（本月）9日在板門店和平之家舉行南北當局高級官員會談」。

之後，趙明均稱「我期待南北雙邊，能夠好好坐下來，虛心坦懷地討論北韓參加平昌奧運，以及南北關係改善等雙方共同關心的事項」，並強調南韓政府相當希望能夠和北韓對話，不會在意時間、地點和形式。

另外，他還表示本次的高級官員會談，主要會聚焦於北韓參加平昌奧運的相關問題，並且說「如果這次的會談成功落幕的話，我期待可以以此為契機，重啓南北雙方的對話，讓南北韓關係邁向復原的道路」。

有記者提問，當北韓提及國際制裁和美韓軍演等敏感問題時，南韓會如何回應。不過對此，趙明均沒有正面回應，只說南韓目前還無法表達明確立場。

南北韓和好前兆？南韓將邀北韓 本月9日進行對話

​相關新聞：

南韓慰安婦報告出爐 批評前政府搞黑箱

​朝鮮半島若出事 中國將不救金正恩？