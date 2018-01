《與神同行》全台票房神勇破億  4DX版週五震撼上映

(台灣英文新聞/黃慧瑜 臺北綜合報導)挾帶核彈等級催淚口碑,觀賞《與神同行》儼然成為全民運動,反映到台灣票房數字真的超「神」!本片不僅打破台灣影史紀錄,首度在聖誕、跨年票房戰場上打趴所有美商好萊塢重金鉅片,連續兩週穩坐票房冠軍寶座,更在上映第十天(12/31)宣告全台票房正式破億,不僅成為2017年度台灣韓片票房總冠軍,目前更名列台灣影史韓片票房亞軍,即將撼動《屍速列車》的冠軍地位。

台灣片商乘勝追擊,將在本週五(1/5)起,於全台威秀影城4DX影廳開始聯映「《與神同行》4DX版」,給觀眾更全面性的感官享受。值得一提的是,《與神同行》4DX版在南韓上映之後,首週末及連假的4DX預售票全數銷售一空,4DX首週票房更超越創下南韓4DX最高票房紀錄的《屍速列車》,值得台灣觀眾把握機會,進戲院一同體驗絕佳觀影震撼!

《與神同行》稱霸聖誕、跨年檔 蟬連雙週票房冠軍

《與神同行》先後在南韓、台灣等地上映,同步傳來票房佳績。南韓觀影人數已經直逼1000萬人次,上映至今始終穩守票房與預購雙榜冠軍,更成為導演金容華至今票房成績最優秀的作品。而本片在台灣更是創下票房神蹟,去年12月22日在台上映,首週末就強勢擊敗《STAR WARS:最後的絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)、《大娛樂家》(The Greatest Showman)勇奪首週(聖誕檔)票房冠軍。之後來到競爭激烈的跨年連假,本片更再度擊敗來勢洶洶的《野蠻遊戲:瘋狂叢林》(Jumanji: Welcome to the Jungle)、《歌喉讚3》(Pitch Perfect 3)等新片,再度蟬聯第二週票房冠軍。在美商好萊塢電影的強勢排片情況之下,《與神同行》成功圖危,以超強滿座率卡廳數、卡場次、卡大廳之餘,很多戲院還是一票難求,也讓本片連續兩週大敗多部美商好萊塢強片,著實為台灣影壇投下一顆震撼彈。

擊敗《屍速列車》刷新韓影史紀錄 《與神同行》4DX版台灣將映

挾帶這股破億氣勢,台灣片商也趁式宣布《與神同行》4DX版即將在本週五(1/5)起,於全台威秀影城的4DX影廳同步聯映。尤其本片所呈現的七大地獄場景,以4DX版本來說,絕對是絕佳觀影體驗,不僅七個地獄場景會更加立體,彷彿引領觀眾跟隨主角進行一次極為艱難卻又暢快的投胎之旅。

更值得一提的是,本片4DX版在南韓上映時,首週末及連假的4DX預售票全數銷售一空之外,4DX版的上映廳數,在當地佔總上映廳數的2%,光是第一週就吸引10萬2000人進場體驗,相較當年創下南韓4DX最佳票房的《屍速列車》首週動員7萬7000人,完整高出32%,再度刷新南韓影史的4DX紀錄,值得台灣觀眾進場體驗跟2D版本完全不同的觀影震撼。