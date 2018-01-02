《與神同行》全台票房神勇破億  4DX版週五震撼上映

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）挾帶核彈等級催淚口碑，觀賞《與神同行》儼然成為全民運動，反映到台灣票房數字真的超「神」！本片不僅打破台灣影史紀錄，首度在聖誕、跨年票房戰場上打趴所有美商好萊塢重金鉅片，連續兩週穩坐票房冠軍寶座，更在上映第十天（12/31）宣告全台票房正式破億，不僅成為2017年度台灣韓片票房總冠軍，目前更名列台灣影史韓片票房亞軍，即將撼動《屍速列車》的冠軍地位。

台灣片商乘勝追擊，將在本週五（1/5）起，於全台威秀影城4DX影廳開始聯映「《與神同行》4DX版」，給觀眾更全面性的感官享受。值得一提的是，《與神同行》4DX版在南韓上映之後，首週末及連假的4DX預售票全數銷售一空，4DX首週票房更超越創下南韓4DX最高票房紀錄的《屍速列車》，值得台灣觀眾把握機會，進戲院一同體驗絕佳觀影震撼！

《與神同行》稱霸聖誕、跨年檔 蟬連雙週票房冠軍

《與神同行》先後在南韓、台灣等地上映，同步傳來票房佳績。南韓觀影人數已經直逼1000萬人次，上映至今始終穩守票房與預購雙榜冠軍，更成為導演金容華至今票房成績最優秀的作品。而本片在台灣更是創下票房神蹟，去年12月22日在台上映，首週末就強勢擊敗《STAR WARS：最後的絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）勇奪首週（聖誕檔）票房冠軍。之後來到競爭激烈的跨年連假，本片更再度擊敗來勢洶洶的《野蠻遊戲：瘋狂叢林》（Jumanji: Welcome to the Jungle）、《歌喉讚3》（Pitch Perfect 3）等新片，再度蟬聯第二週票房冠軍。在美商好萊塢電影的強勢排片情況之下，《與神同行》成功圖危，以超強滿座率卡廳數、卡場次、卡大廳之餘，很多戲院還是一票難求，也讓本片連續兩週大敗多部美商好萊塢強片，著實為台灣影壇投下一顆震撼彈。

擊敗《屍速列車》刷新韓影史紀錄 《與神同行》4DX版台灣將映

挾帶這股破億氣勢，台灣片商也趁式宣布《與神同行》4DX版即將在本週五（1/5）起，於全台威秀影城的4DX影廳同步聯映。尤其本片所呈現的七大地獄場景，以4DX版本來說，絕對是絕佳觀影體驗，不僅七個地獄場景會更加立體，彷彿引領觀眾跟隨主角進行一次極為艱難卻又暢快的投胎之旅。

更值得一提的是，本片4DX版在南韓上映時，首週末及連假的4DX預售票全數銷售一空之外，4DX版的上映廳數，在當地佔總上映廳數的2%，光是第一週就吸引10萬2000人進場體驗，相較當年創下南韓4DX最佳票房的《屍速列車》首週動員7萬7000人，完整高出32%，再度刷新南韓影史的4DX紀錄，值得台灣觀眾進場體驗跟2D版本完全不同的觀影震撼。