(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國人口最多的加州，在當地時間1月1日，正式允許販賣娛樂用大麻。不過，仍有人對解禁大麻感到憂心，認爲會讓治安惡化。因此政策的影響是好是壞，尚待觀察。

《紐約時報》報導，加州的大麻零售店，在元旦正式開幕。加州大麻管制局局長亞雷克斯‧拓拉發索（Alex Traverso）表示，州政府已經對100個藥局，發放娛樂用大麻執照。

大麻支持者稱，加州將成爲世界上最大的娛樂用大麻市場。雖然加州在大約20年前就已經允許醫療用大麻，但大麻的完全合法化，對美國增長快速的大麻種植業來説，無疑是一個重要的里程碑。

除了加州之外，美國西岸所有的州，也都已將大麻完全合法化。

根據《洛杉磯時報》，一家被允許販賣大麻的店家，甚至特別租了一台巴士，方便將客人從酒吧接駁到自己的店內。另外，他們還僱了31名駕駛來外送大麻。該店的共同創始人之一對記者宣稱，「我們可以在20分鐘內，把大麻送到消費者手上，就和外送比薩一樣。」

不過，大麻合法化的措施，可能會激起州政府和聯邦政府間的衝突。在聯邦層級的基準上，大麻和海洛因一樣，是一級毒品（Schedule 1 drug）。

2018元旦大禮 美國加州解禁娛樂用大麻

加州大麻農場（圖片來源：美聯社）

大麻葉（圖片來源：美聯社）