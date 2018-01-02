台旅會創新行銷　用台灣民謠推廣旅遊

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台旅會北京辦事處昨(1)日攜手當地咖啡館、演奏團體等單位，在北京舉辦「跟著台灣民謠一起去Play」音樂會，希望透過台灣民謠，推廣台灣的分區遊、親子遊。



「跟著台灣民謠一起去Play」活動是台灣海峽兩岸觀光旅遊協會(台旅會)與「繁體字咖啡館」、台北國際青年演奏家樂團、北京ACE音樂教育研究院兒童弦樂團、中華航空北京辦事處及長榮航空北京辦事處跨界合作。



活動從去（2017）年12月24日平安夜的首秀，緊接著12月31日持續演出到午夜12點與民眾一起跨年。

新年元旦下午再接力舉辦第3場的「跟著台灣民謠一起去Play」音樂會，及台灣旅遊推廣活動。



中央社報導，此次的音樂會暨旅遊推介活動，總共有18位北京當地小學生參與演奏，每場次分別有6位小朋友演奏15首台灣民謠。



每場活動分成4個段落，分別以源自台灣北、中、南、東部及離島地區匯編的民謠組曲演奏。

當每一組曲在演奏同時，都會投放當地風光美景影片做為背景。此外，在每一段組曲演奏結束後，會由樂團老師向現場聽眾講解民謠典故，再搭配台旅會北京辦事處組長林蔚，推介每一個區域值得去旅遊體驗的景點與美食，藉此推廣台灣分區遊、親子遊。



台旅會北京辦事處主任楊瑞宗說，此次系列活動特別選在平安夜、跨年夜及新年元旦等特定日子，改用節日音樂會的應景方式推廣台灣旅遊，算是一種創新的行銷手法。



他指出，希望藉由耳熟能詳的台灣民謠，輔以「那卡西」歡快的曲風及絃樂悠長的敘事手法，豐富觀眾的視聽感受。

再以台灣民謠的背景源起，帶出台灣北、中、南、東部及離島的特色景點和人文風情，藉以吸引中國遊客關注台灣旅遊。



策劃協調這次活動的台旅會組長林蔚表示，許多中國民眾都是透過台灣流行音樂、電影或電視劇間接了解台灣。尤其代代相傳的古早民謠裡，更傳達了台灣各地水土風情，及百姓生活的記憶。



林蔚指出，如果遊客想讓自己的台灣旅行更加豐富，不妨跟著台灣流行歌曲或經典民謠的腳步，到台灣走訪一遍，實地去感受歌曲裡所描述的故事情境與在地風光。



本次活動還特別準備仙草茶、淡水阿給及台式滷味等台灣夜巿美食小吃，讓參加活動的民眾，都能欣賞台灣民謠、品嚐台灣小吃、聽聽有故事的風景。



現場持有效入台證的民眾，也都額外獲贈台旅會北京辦事處限量典藏版的悠遊卡，及台北故宮門票各1張。