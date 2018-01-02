分手還是好朋友 捷克與斯洛伐克紀念分裂25週年

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）於1993年1月1日正式分裂為捷克與斯洛伐克兩國，也就是說，每年的一月一日分別是兩國獨立建國的二十五週年，分手1/4世紀後，兩國各地於當地時間一月一日皆舉行各慶祝活動，當年和睦分手被稱做「絲絨離婚」。

斯洛伐克出生的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）今天與斯洛伐克總理費科（Robert Fico）通話，費科在臉書貼文稱兩國分家為「聯邦共和國平和分手的空前範例」。

捷克共和國總統瓦茨拉夫·哈維爾向革命中的受傷人士致以敬意。

在蘇聯開始瓦解之際，捷克斯洛伐克掀起和平示威，1989年和平的「絲絨革命」（Velvet Revolution）推翻共產主義並引入民主，然而在蘇聯政權垮台後的經濟改革過程中，捷克與斯洛伐克之間產生了巨大的經濟差距，引發斯洛伐克人的不滿，要求聯邦解體的呼聲興起，並在絲絨革命後，捷克與斯洛伐克就正式分家。

其實兩國的分家並非起因於人民的訴求，也未經公民投票決定，主要是談判人員無法在進入民主時代後，達成一個令人滿意的新夥伴協議，才導致分手，1990年兩國分家前一份民調顯示，不到10%的斯洛伐克人想獨立，想分家的捷克人更只有5%。