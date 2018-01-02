川普新年第一推就開罵　揚言中斷對巴國金援

喜歡用推特發表個人意見的美國總統川普，在2018年第一推就猛批反恐盟友巴基斯坦，稱巴國只有「謊言與欺騙」，並威脅要砍掉給巴國的援助。

川普在推特上指出：「美國過去15年愚蠢地提供巴基斯坦超過330億美元援助，而她們除了謊言與欺騙外，什麼也沒給我們，把我們的領袖當白癡。」他還說：「他們提供給美國於阿富汗追捕的恐怖分子安全避風港，根本壓根沒幫助我們，夠了(No more)！」

根據《華盛頓郵報》報導，川普的推文很快就遭巴基斯坦國防部長達斯特吉爾汗（Khurram Dastgir Khan）推文反駁，他在推文指出：巴基斯坦作為「反恐盟邦」，已提供美國土地與空中通訊、軍事基地和情報合作，並在過去16年大量消滅蓋達組織，但他們除報以「謾罵與不信任外」，什麼都沒有」。

巴基斯坦已著手籌措內閣會議，並計畫於當地時間週二商討對於川普於推特上的攻擊做出回應。巴基斯坦外長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）接受電視訪問時憤怒地指稱：巴基斯坦準備將所有美國援助的細節公諸於世。

他還指出，巴基斯坦已經盡全力剷除境內恐怖分子，「我們已告知美國我們無法再做更多了，所以川普說的『夠了(No more)！』其實不具任何意義。」