華泰大飯店集團 飯店界奧斯卡最大贏家  

華泰大飯店集團旗下三大設計酒店 HOTEL PROVERBS Taipei 、HOTEL QUOTE Taipei、華泰瑞苑墾丁賓館於2017年底一舉囊括世界奢華飯店（World Luxury Hotel Awards）六項大獎！HOTEL PROVERBS Taipei 及 HOTEL QUOTE Taipei 分別獲得東亞區、台灣區奢華精品酒店獎、奢華設計酒店獎各二項大獎，華泰瑞苑墾丁賓館則獲得奢華森林度假酒店獎、奢華文化度假酒店獎；華泰大飯店集團可謂今年度台灣飯店業最大贏家！

世界奢華飯店大獎（World Luxury Hotel Awards）設立於2006年，因其遴選範圍遍佈全球、審查資格嚴謹，在全球飯店業極具規模與指標性，故擁有「飯店界奧斯卡」美譽。世界奢華飯店大獎大會組織每年邀請超過三十萬個國際旅行家公開投票，輔以專業評審團內部評選等方式，長達四週的審查期間，嚴選出全球各地優質飯店。對飯店業者而言，獲選世界奢華飯店大獎是極大的肯定，不僅能保持及延伸顧客的忠誠度，也能進而促使飯店業者自身在現今競爭激烈的市場中，不斷發展前進。

華泰大飯店集團在台灣飯店業深耕超過45年，近年積極規劃、拓展旗下各飯店不同風貌。在台北市精華地區，邀請名設計師陳瑞憲量身打造 HOTEL PROVERBS Taipei 、HOTEL QUOTE Taipei 二家風格設計酒店，運用各式新舊元素、結合東西方美學，並提供細緻入微的貼心服務，讓每一個旅人都能感受獨一無二的自在氛圍、擁有無可取代的美好旅遊體驗。2012年，華泰大飯店集團首度將事業版圖延伸至南台灣，將昔日神秘蔣公行館改建為華泰瑞苑墾丁賓館，整體設計概念以「與自然共處」為主軸，融合當地特色及現代工法，並保留蔣公文物，打造出令人耳目一新的精緻人文、自然生態度假酒店。

華泰瑞苑墾丁賓館 自然生態度假旅館 神秘蔣公行館再現風華

華泰瑞苑墾丁賓館位於墾丁國家森林遊樂區內，緊鄰社頂自然公園、梅花鹿復育區等重要的旅遊勝地，由華泰大飯店集團於2012年自屏東林管處接手經營，秉持「與自然共處」的理念，同時融合當地特色及現代工法的建築方式，大量採用台灣傳統的元素如竹編、燈籠、象徵長壽意涵的六角形地磚等，重新打造每一項設施，賦予這處秘境嶄新的靈魂。設立蔣公書齋，展示蔣公曾經使用過的書冊、文具、桌椅傢具等擺設，將昔日「蔣公行館」時代風華重現。華泰瑞苑墾丁賓館質樸寧靜的風格、悠閒自得的氛圍、優質的住宿環境與歷史人文氣息，廣受喜歡精緻旅行的旅客好評。於2014年獲得全台唯一的德國紅點設計獎，2017年加入Design HotelsTM 聯盟，為台灣唯一設計度假酒店入選；同年獲得知名旅遊訂房網站評選為全球十大國家公園旅宿之一，為亞洲唯一上榜飯店。2017年末則獲得 World Luxury Hotel Awards 奢華森林度假酒店、奢華文化度假酒店二項大獎，在此，每一個旅人都能獲得不同以往的墾丁度假回憶。

HOTEL PROVERBS T aipei 洗 鍊 奢華風格饗宴 盡展細膩品味

HOTEL PROVERBS Taipei 位於台北市東區 SOGO 忠孝館後方，佔盡地利之便。由名設計師陳瑞憲一手打造，結合後現代主義及精緻工業風格，剛硬的黑色外觀結合神秘、奢華、環保等概念，綠建築的設計手法，以網為媒介，讓大片陽光恣意灑落進室內，並種植許多綠色植栽，和諧地將自然與現代融為一體。室內空間以沈穩紅銅、圓潤木質、手感皮料及細膩織品等設計元素，在時尚中依然保有「家」的溫度。陳瑞憲擅長將老東西和新東西結合在一起，如別具特色的浮雕黑鐵片，曾經裝飾在歐洲的百年古堡中，而今在此與八盞華麗水晶燈互相輝映，在歷史痕跡上刻畫出新的生命。每一間客房皆以獨特且個性化的構思設計，規畫以「區」為概念，客區、床區、沐浴區等，不以一般邏輯定位，例如住客一推開門就是浴缸的特殊房型，顛覆傳統對空間格局的既定印象，讓旅客充分感受到對家的「幻想」，充分體現 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居的品牌精神「INDULGE YOURSELF」，展現細膩品味與肆意享樂的生活態度。2017年底，HOTEL PROVERBS Taipei 獲得 World Luxury Hotel Awards 東亞區奢華精品酒店獎、奢華設計酒店獎各二項大獎，成功將追求極緻生活的熱忱理念，傳遞至世界級舞台上。

HOTEL QUOTE Taipei 低調沉穩不凡氣質 設計酒店獨有自在氛圍

在熙來攘往的小巨蛋商圈，彷彿穿上原木與鐵網的 HOTEL QUOTE Taipei，靜靜地矗立在南京東路上。外觀採取安靜、低調的設計，沒有多餘誇張的線條，讓建築物本身成為一種獨特的識別。外牆以深色印刷金屬搭配鏤空鋁網，無論白天或夜晚都給人一種內斂、沉靜的感受，與品牌精神「STAY UNDERSTATED」相互呼應。黑色自動門打開後，是一大座水景吧台，天花板及牆上都是壓花金屬片，歐式復古沙發後的簾幔垂綴，光線在凹凸的金屬圖騰下反射出虹影，與金碧輝煌的吧台交相輝映。陳瑞憲的設計靈感來自現代旅人對住宿的心靈渴望，在每一個細微之處別具匠心，為的就是貼近每一位旅人並創造美好的住宿經驗，在此，每一個旅人都能品味自在無拘的生活風格。HOTEL QUOTE Taipei 也是國際級飯店評選舞台上的得獎高手，曾六度獲得 Business Traveller 亞太區最佳精品飯店獎，2017年入圍World Travel Awards，並獲Tripadvisor 最高評鑑4.5級肯定；於年底再拿下 World Luxury Hotel Awards 奢華精品酒店獎、奢華設計酒店獎各二項大獎，屢獲肯定，沈穩而不凡。