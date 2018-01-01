屏東枋寮爆出H5N2禽流感 撲殺超過5千肉鴨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）屏東縣動物防疫所今（1）日檢出枋寮鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5,510隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

屏東縣動物防疫所執行強化禽流感預警監測措施第1階段養鴨場採樣工作，於107年1月1日在枋寮鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，已啟動標準作業程序撲殺5,510隻肉鴨，以及完成廠區清潔消毒工作，也已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

屏東縣動物防疫所所長李永文表示鴨科動物為禽流感重要保毒動物之一，感染時無明顯臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，因此畜主應每日自主觀察場內禽隻健康情形，遇有前揭現象或死亡率異常增加情形時，即應主動通報動物防疫機關協助檢診，釐清可能原因，以減輕損失及降低防疫風險。

這已是屏東縣一周內第二起H5N2亞型高病原禽流感病毒，去年2017年12月26日鹽埔鄉1處土雞場主動通報防疫單位現場家禽有異狀，於12月29日經確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所赴該場執行撲殺作業，撲殺4,849隻黃金土雞（約8週齡）。