Ａ肝疫苗今日起納入公費　106年後出生幼兒受惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）好消息！A型肝炎疫苗今（2018）年元旦起納入幼兒常規疫苗項目，實施對象為106年1月1日（含）以後出生，年滿12個月以上之幼兒，每名幼兒接種2劑（間隔至少6個月），每年預估有20萬名幼童受益，可提升幼兒對A型肝炎之免疫力。

疾管署表示，此項接種政策所需疫苗為「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，將於107至117年間，每年分批捐贈，提供出生滿1歲幼兒常規接種

自此，政府提供幼兒接種之常規疫苗將增加為10種，可預防15種傳染病，並使我國繼美國、以色列、中國及韓國等國家成為全球第17個提供幼兒常規A肝疫苗接種之國家。

A型肝炎是主要是經由食用受病毒污染的食物、飲水或與感染者共同飲食及親密接觸而造成感染，因嬰幼兒不具抵抗力，為避免感染A型肝炎後傳染他人，接種疫苗，除可保護幼兒避免感染外，亦可間接保護同住家人遭受感染，避免引發疫情。

由於A肝疫苗為不活化疫苗，可併其他同時程之活性減毒或不活化疫苗（如麻疹腮腺炎徳國麻疹混合疫苗、水痘疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、日本腦炎疫苗及五合一疫苗…等）同時接種，請家長依時程帶幼兒前往全國提供預防接種服務之衛生所或合約院所接種，保障幼兒健康。