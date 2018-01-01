2018年最大滿月 明日登場

（台灣英文新聞／ 朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局天文站預報，1月有2次滿月，明（2）日的滿月將是今年度最大滿月，31日則有月全食，全台皆看得到。

天文站表示，明日的滿月是今年度13次滿月中的最大滿月，將發生於10時24分，月球距離地球約35萬6602.153公里。建議喜愛拍照的民眾 ，可於該日利用月出後月亮的仰角正低之時，搭配喜愛的地物或地景，規劃拍攝您想要的影像。

31日則即將發生月全食，包括亞洲、大洋洲、歐洲及北美洲等地區均可見。本次月食自台灣時間2018年1月31日18時50分「半影食始」，此時月球移入地球的半影區，月面自東側開始逐漸變得稍微陰暗；19時48分「初虧」 ，月面開始進入地球本影區，東側開始有缺角；20時51分「食既」，此時月面全部進入地球的本影區，經21時30分「食甚」最深入地影，到22時8分「生光」 開始漸離地球的本影，20時51分至22時8分是本次月食最精華的 全食階段，總計1個小時17分鐘。

在全食的階段中，因被地影遮掩的月面尚被地球大氣折射的部分紅色陽光所照射，因此全食的月面是呈現暗紅色；「生光」 之後月面的白色亮緣缺角開始在月面的東南側出現，至23時12分「復圓」，月面 缺角消失，恢復成圓明月狀，但因月面尚在半影區內，月面的西稍偏北側稍成陰暗；2月1日0時10分「半影食終」，月球脫離地球半影區，月食現象結束。全部過程歷時5個小時又20分鐘。