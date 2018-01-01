［跨年走樣］菲律賓爆竹失控　假期近200人慘遭炸傷

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）全球跨年活動各地施放煙火慶祝，璀璨花火美不勝收，但在菲律賓卻走樣，31日晚起陸續傳出有民眾遭炸傷，美聯社１日報導光是除夕夜菲律賓有數十人因施放炮竹受傷。另外，2017年聖誕假期與2018新年夜期間共有近200人受傷。

美聯社報導，炮竹煙火炸傷人在菲律賓已不是新聞，儘管前幾年因景氣下滑加上總統杜特蒂去年6月頒布特定地區炮竹禁令，但去（2017）年底菲律賓因慶祝跨年，遭煙火、炮竹炸傷人數仍有近200人，多數發生在首都馬尼拉。

許多菲律賓人受中國傳統習俗影響，相信新年施放炮竹或對空鳴槍能嚇退魔鬼惡靈，儘管死傷新聞層出不窮，加上政府管制，但仍有多人樂此不疲。

CNN 1日報導，191人在此回除夕跨年活動中遭炸傷。菲律賓衛生部長Francisco Duque表示，2017年12月21日至2018年1月1日期間，因燃放炮竹受傷人數較過去五年均值減77%，較去年同期減68%，主要發生區域在馬尼拉都會區，共有115名傷者，幸無人死亡。

但他仍建議往全面禁燃炮竹修法努力，減少人民傷亡。Duque也指傷者中年紀最小者為11個月大的嬰兒。

去年6月，為避免無辜民眾、尤其是孩童受傷，杜特蒂頒布全國命令，限制炮竹僅能在地方政府特許地區施放，避開人口綢密區及購物中心，並且在受過專業訓練者監督下進行。

［跨年走樣］菲律賓煙火爆竹失控 去年近200人慘遭炸傷