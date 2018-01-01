〈財經主筆室〉台股2018行情變化與對岸難脫關係

2017年全球股市受惠全球經濟復甦呈現普漲，多國股市更創新高，唯中國股市「落單」表現不同調，台股全年雖有15.01%漲幅，亦仍落後主要股市上漲幅度，台股與中國股市潛在的連動性看似愈來高！展望2018年台股行情，在全球股市多頭趨勢未出現變化前，多頭走勢雖仍可期待，但兩岸愈趨緊張的關係及台灣選舉年的到來，似乎都說明台股今年行情變化與對岸難脫關係。

台股在外資提早歸隊多日買超下亮眼封關，總結2017年全年指數上漲1389.36點，台股漲幅為15.01%，股市表現看似不差，但與美股道瓊工業漲幅25%、那斯達克29%、香港恆生36.02%、日經225的19.01%，就連韓股也21.76%漲幅，台股馬上被比下去了。但與中國上海綜合的6.56%及深證成指的8.34%漲幅，台股表現還算差強人意，但這是否意味著台股行情走勢與國際股市連動性少了、受對岸牽扯變多了，未來投資人對此得有更深了解、以及投入更多的關注。

就以兩岸三地的資本市場來看，2017年台灣有37家企業上市櫃，籌資額新台幣138億元，平均每家籌募資金3.72億；相較港股有161家新股上市，籌資額約4914億元，平均每家募得資金30.52億元；陸股有436家企業上市，籌資額約1兆550億元，平均每家籌募資金也有24.19億元。台灣資本市場對企業的吸引力明顯不足，這些前往港股或陸股上市企業中不乏許多台資企業，愈來愈多台資企業前進陸股，台股受陸股的連動性就愈大。

12月26日的大陸昆山限排風暴，只要政策一實施對台商的衝擊最大，消息一出導致台股當天指數大跌逾百點以上，雖然當地政府事後立即宣布限汙令未實施來止血，廠商停產暫時是虛驚一場，事後各種所謂的政治手段謠言紛紛出籠，顯而易見的是只要兩岸關係出現緊張態勢，對岸稍為採取一些經濟手段，台股行情立竿見影就會出現波動，這種狀況會不會變成常態？顯然未來台股投資人的心臟要大點才行了！

2018年台灣九合一選舉，雖然是在年底才會進行投票，但政黨針對選舉的活動已經愈來愈多、也愈來愈白熱化，各種的選舉恩怨、衝突的發生對台股也會造成一定的影響！日前發生的新黨王炳忠等人遭約談事件，就已經各種謠言四起，牽扯的就是與對岸有關，就連中共的國台辦都已經跳出來講話，離年底的選舉愈來愈近，這類的情況只會多不會少，對台股造成一定的波動影響勢難避免。

2018年台股走勢如何？各家投信、投顧及外資法人等預測報告紛紛出籠，結論雖然對台股後市多頭走勢普遍樂觀以對，但兩岸關係也讓外資對投資台股有隱憂，投資人除了對各種經濟數據要切實掌握外，也不要忘了年底選舉與兩岸關係變化也是觀盤重點。