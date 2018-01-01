誤植護照免銷毀！外交部宣布加貼防偽貼紙省很大

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）第二代晶片護照誤植美國華府杜勒斯機場圖樣處理方案再一變！外交部領事事務局31日傍晚緊急宣布，在不影響護照的安全和防偽功能，在誤植的該頁上，即加簽頁上加貼防偽貼紙，處理費用為1650萬元，遠低於重印所需的２.2億元，而這筆費用將由外交部負擔。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批成本約新台幣8000萬元的新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃機圖樣並重印。30日，外交部宣布中央印製廠已根據桃園國際機場提供照片，完成新圖樣設計，計2月初重新發行。

重印護照的成本估達2億2千萬，引來多方批評浪費公帑。



但才相隔一日，外交部改口宣布，在誤植的該頁上，即加簽頁上加貼防偽貼紙，如此就不需要銷毀護照，每張貼紙30元台幣，內頁誤植的護照共五十五萬本，需約1650萬元，遠遠低於重印所需的2.2億元。

自由報導，領務局副局長蔡幼文說，外交部與中央印製廠在過去數天密切研商，希望在不影響防偽功能和安全的前提下，找到儘量不增加太多成本的方案。外交部發言人李憲章說，中央印製廠確定技術可行才拍板定案，接下來將由央廠設計「桃園機場新圖樣」的「護照防偽貼紙」，貼在誤植的加簽頁，變身成旅遊安全宣導事項頁。

至於重新貼貼紙需耗時多少時間，蔡幼文表示約需時一個月，約可在農曆春節前完成。