擴大限塑上路！買麵包、手搖飲料須自備購物袋

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）今（2018）年1月1日起，環保署擴大限塑政策，管制對象新增包括飲料店、藥妝店、麵包店等7大類8萬家業者，台北市環保局一早就配合政策前往台北市延平南路店家稽查，環保局更推出環保兩用袋，未來北市的超商、超市及量飯店只能提供「環保兩用袋」讓民眾購買，消費者只要付費一次，就可以獲得雙重功能，同時減少一個塑膠袋的使用。

擴大限塑政策下，麵包、茶飲、文具店家都不能再提供免費塑膠袋，民眾最好自備購物袋，不然就得花錢購買。

北市環保局也宣布，從今天開始全面稽查，違反者第一次先勸導，第二次及其後違反者，將處以新台幣1200-6000元以上罰鍰，罰款更會累計。新制上路後，預估每年可再減少15億個塑膠袋。

1日一早即由環保局長林健三，親自率隊展開首波抽查，共分五組分散不同行政區，抽查14類行業計171家次，店家均配合良好，全數符合規定。今天抽查各店家均已張貼不提供塑膠袋的告示，並搭配宣導購買塑膠袋之價格，多數店家的塑膠袋都為1~2元，部分較大型購物袋則為5~8元。

除了擴大管制範圍，原本管制場所販賣的購物用塑膠袋規定厚度需達0.06mm已取消，由業者自訂厚度與塑膠袋價格。

兩袋合一規定下，由於雙北目前各有規範，且垃圾袋規格不同無法共用，因此為了便民，北市環保局副局長盧世昌表示，目前也有公告希望業者「共賣」，讓兩市相鄰如南港與汐止、萬華與板橋、大同與三重等地的業者可以提供兩市的兩用袋，不過因為涉及業者物流處理，目前各商家也還在評估中。

同日也有多項新制上路，包括禮讓救護車及消防車，無論同向或對向車道，均應緊靠道路右側，否則恐被處三千六百元罰鍰，甚至會被吊銷駕照一年。另外，在台北市亂停腳踏車被拖吊，可得繳交一百元移置費及按小時計算的保管費。其它還有台鐵新制，旅客進站前若發現列車營運中斷，或是列車誤點超過三十分鐘，即可至窗口辦理退票，而且可免收二十元以上、最高達票價金額兩成的手續費。