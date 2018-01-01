2018新年煙火特輯　盡覽全球煙火浪漫美景

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導） - 由於時區不同，全球各地新年活動開始時間不一。紐澳率先跨年，分別在台北時間31日晚間七點及九點，在紐西蘭奧克蘭市的天空塔、及澳洲雪梨港灣大橋上施放燦爛煙火。美國本土及部份海外領土則是墊後，紐約在台北時間1日下午一點倒數跨年，數十萬人在時代廣場共同觀賞美麗煙火。以下是台灣英文新聞為您整理的全球煙火特輯：

紐澳領先全球進入新的一年。計逾150萬名觀眾湧入雪梨海灘倒數，燦爛火花在港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）上閃爍迎接2018年。美聯社報導，這場璀璨的煙火秀包括彩虹瀑布煙火，從雪梨港灣大橋傾瀉而下，象徵慶祝澳洲近期同性婚姻合法化，現場有許多同性伴侶一同見證這時刻。 (David Moir/AAP Image via AP)

美國本地及全球遊客、名人齊聚紐約時代廣場，一同在冷冽氣候中倒數迎接2018年，等待倒數後水晶球落下那一瞬間，彩紙飛舞，煙火滿天，璀燦美不勝收。一如以往，新年夜傍晚開始現場有許多知名歌手樂團在台上勁歌樂舞表演迎新年。 (AP Photo/Seth Wenig)

英國倫敦泰晤士河上施放的煙火一向是全球關注焦點大秀，煙火在國會大廈前及大笨鐘旁施放，另一個施放點是泰晤士河東岸的倫敦眼附近，入場觀看煙火需要事先網上買票，10英鎊一張。由於近年恐攻威脅不斷，現場維安嚴密以保障群眾安全。數日前由於恐攻傳言再起，導致不少人要脫手煙火門票，成為活動插曲。 (AP Photo)

煙火照亮泰晤士河東岸倫敦眼（the London Eye）上空，形成辨識度高的獨特地景風貌。 (John Stillwell/PA via AP)

在巴黎，民眾齊聚巴黎香榭麗舍大道、凱旋門（the Arc de Triomphe）前觀賞煙火，建築物上被投影大大的2018字樣，迎接新年。 (AP Photo/Thibault Camus)

德國的主煙火在柏林的布蘭登堡門（Brandenburg Gate）上空施放，從布蘭登堡門到勝利紀念柱，綿延兩公里的路上，每年都聚集全球百萬遊客一同欣賞德國最壯觀的新年煙火秀。 (AP Photo/Markus Schreiber)

希臘最著名、盛大的煙火秀莫過於在雅典的帕德嫩神廟（Parthenon）了。 (AP Photo/Yorgos Karahalis)

許多伊拉克人在首都巴格達慶祝新年，觀看燈光秀與煙火秀交織而成的美麗夜空。(AP Photo/Khalid Mohammed)

黎巴嫩貝魯特夜空上演絢爛的燈光及煙火秀。(AP Photo/Hussein Malla)

俄羅斯克里姆林宮附近吸引大批民眾跨年並拿起手機相機拍下美麗煙火，這一天俄羅斯人會交換禮物、或送禮給親朋好友表達感謝。 (AP Photo/Denis Tyrin)

菲律賓人在首都馬尼拉南方城市Pasay海邊觀看絢麗煙火，倒數活動數小時前，菲警方表示有數十人因當地零星煙火施放不慎而受傷。 (AP Photo/Bullit Marquez)

巴西里約熱內盧的觀光盛地Copacabana海灘上不少情侶在美麗煙火前相擁，歡渡迎接2018新年，煙火倒映在海面上，好不浪漫。 (AP Photo/Leo Correa)

香港維多麗亞港的新年煙火，今年規模為歷來最大，五艘煙火船及周遭大樓同一時間施放煙火，使煙火畫面橫跨一千一百公尺，場面壯觀。 (AP Photo/Kin Cheung)

馬來西亞吉隆坡市中心地標雙子星大樓的新年煙火秀為東南亞盛事，煙火直上高空，絢麗亮眼。 (AP Photo/Sadiq Asyraf)

北韓人民普遍營養不良，屢仰賴國際援助填飽人民肚子，但好大喜功的金正恩不忘藉此機會「展示國威」，燒大錢在大同江上施放大量紅通通的煙火。 (AP Photo/Jon Chol Jin)

東南亞另一個新年煙火熱門景點就在新加坡，濱海灣區、聖淘沙長達六分鐘的煙火秀相當精采。新加坡總理李顯龍發表新年賀詞指出，儘管2017年大環境充滿不穩定，新加坡人仍積極提升自我不斷創新，保持競爭力，做最萬全的準備。(AP Photo/Wong Maye-E)

東京西南方的橫濱八景島海島樂園施放煙火，吸引大批遊客。 (AP Photo/Shizuo Kambayashi)

南韓煙火在首爾地標全球第五高摩天大樓「樂天世界塔」旁施放。 (AP Photo/Lee Jin-man)



最後也是壓軸，台北101煙火，今年加上LED展演的六分鐘煙火大秀，依然是東亞最絢麗的摩天大樓煙火，吸引國內外數十萬人前來觀看。 (AP Photo/Chiang Ying-ying)