元旦升旗　民眾樂捐款換產品

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）每年元旦清晨，總有許多民眾湧入凱達格蘭大道，參加總統府前舉行的元旦升旗音樂會，而今年不若往年寒冷，在天還未亮之前，便有民眾陸陸續續抵達典禮會場。

除了唱國歌及升旗典禮之外，今年的活動還首度加入公益市集與直排輪表演，加上往年皆有的高中及國軍樂儀旗隊表演、獨立樂團演出，以及地景裝置藝術，使得民眾在新年的一大早便享受遊園歡樂的氣氛。

共好市集

強調「以善意換交換善意」的共好市集，是讓民眾持過去一年於社福機構捐款的收據或是當場捐款予公益團體，以兌換早餐或是台製商品。

與朋友手提了許多袋產品的黃小姐告訴台灣英文新聞記者，她覺得公益市集的發想蠻好的，因為大家應該都會蠻喜歡在新年做好事，且捐款一次才100元。

而第一次參加升旗典禮的許小姐，表示她換到了迪化街有名老店的肉紙、農委會的發財樹，還有手機殼。

許小姐接著說，這是她第一次參加升旗典禮，看到國旗緩緩的升起時，內心覺得很感動。

而若是民眾手邊沒有捐款收據，現場也有七家以「長期照護」及「動物保護」為主的社福機構攤位，宣傳公益理念及接受捐款。

弘道老人福利基金會執行長李若綺告訴台灣英文新聞記者， 今日捐款人潮還蠻多的，而年關將近，主要從事照顧獨居及弱勢長輩的基金會，會在過年期間送物資或年菜給獨居老人，或是替他們的家裡進行大掃除。

另外，成立五年多的台灣同伴動物扶助協會，則是從事照顧癱瘓或老病重症小狗的服務，希望藉此免除那些小狗被施行安樂死的命運。

執行長顏旭柏說，協會就像是動保機構裡面的長照團體，目前照顧癱瘓狗的服務在台灣動保團體中還不常見，不過今日捐款的民眾還蠻踴躍的；大家也紛紛與坐著輪椅、身披國旗的小狗合照。

「我的輪舞時代」直排輪演出

延續去（2017）年台北世界大學運動會滑輪溜冰金牌選手楊合貞等人帶起的直排輪風潮，今年的元旦升旗音樂會也安排了直排輪舞團的表演。

由「黑蝙蝠速度溜冰隊TRD舞團」成員15人帶來的排舞在凱道上登場，搭配70、80年代小虎隊、草蜢樂隊等團體的流行歌曲，也引起民眾圍觀。然而由於距離遠且受場地限制，民眾能觀賞的視野也頗受阻礙，不過表演結束後還是獲得許多掌聲。

除了主辦單位安排的活動之外，今日清晨在會場外圍也有抗議團體表達訴求，包括反勞基法法的勞工團體以及主張台灣獨立的團體。

2018元旦總統府升旗音樂主辦單位為台灣工業區廠商聯合總會，策展單位為集智館文化。