蔡英文出席元旦升旗　與世大運選手一同唱國歌

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）總統蔡英文元旦清晨6點20分現身「2018幸福共好」元旦總統府升旗音樂會現場，參加新年第一天的升旗典禮，並在國軍、世大運選手以及足球國家代表隊的領唱下，與民眾一同唱國歌。

蔡總統一步出總統府就先與台獨人瑞同時也是總統府資政史明握手致意；蔡總統去（2017）年11月也曾短暫出席史明百歲生日會，並送上親手寫的卡片。

除了蔡總統之外，副總統陳建仁及夫人、總統府秘書長吳釗燮，以及台北市長柯文哲皆出席元旦升旗典禮；政府首長、領唱人以及參與民眾一同大聲唱國歌，並在國旗歌的伴奏下看著國旗冉冉升起，場面壯觀。

蔡總統於升旗典禮結束後便離開會場，並未發表演說；府方表示，蔡總統稍後還將出席新北市五股區賀聖宮的落成典禮。

凱達格蘭大道清晨便湧進大批人潮，民眾手持台灣國旗或將國旗紋身貼紙貼在臉上，還有年輕學子穿著畢業裝到現場。雖然夜色陰沈，但不寒冷，台北市元旦清晨溫度來到16度左右。

天色在升旗典禮結束後便迅速轉亮，即使總統府前仍舊有獨立樂團輪番表演，民眾逐漸散去，許多人轉向凱達格蘭大道兩旁的「共好市集」，以自行攜帶的捐款收據或是當場捐款予社福機構，來兌換早餐或商品。

雖然商品是用抽籤決定的，不能自行選擇，但有民眾表示，因為是做公益，所以覺得無仿，許多人依舊換得不亦樂乎。

自從2016年上任後，蔡總統便取消新年致詞，改於年終媒體茶敘時發表年終談話，而29日（12月）的談話中，蔡總統表示政府將每年穩定地增加國防預算，以國防自主為目標持續投入國防科技的研發，以應變中國軍事威脅加劇及區域情勢多變。

蔡總統也提到要在2018年加速建設及投資台灣，促進產業轉型，並且改善職場低薪的問題。