五月天嗨唱跨年夜 拋冠軍彩帶迎2018

（中央社記者江佩凌台北1日電）天團五月天2017年最後一天的跨年演唱會，在倒數聲中，萬捲「封王彩帶」在夜空中劃出美麗拋物線，接著熱唱「最好的一天」迎接2018，大型華麗煙火不斷釋放，點亮新年。

2017年最後一夜，五月天在桃園國際棒球場和2.4萬名員工「上班」跨年，開場一連串金曲後，5人在舞台上隨興而坐，寒風低溫中感性和歌迷談心。阿信說：「歡迎大家光臨2017年最後一場人生無限公司，也是2018年第一場人生無限公司。」

跨年夜21時開唱，中間談話時，團員石頭更和歌迷示愛取暖，直說感覺大家比前幾天都還要熱情；貝斯手瑪莎感性說，最後這幾個小時，要大家跟著五月天把最後的體力，還有開心和不開心的情緒一起用光。

2017年12月31日這天，相較許多一線歌星在中國大陸跨年，五月天選擇在出道地台灣和2.4萬名「五迷」同歡。集結20年打造的「人生無限公司」演唱會，對五月天意義非凡，然而對更多「五迷」來說，五月天是回憶、是青春、更是人生摯友。

今晚一開場五月天就嗨唱「派對動物」，把原本的職業級棒球場直接化身成一座大舞池，所有人跟著節奏盡情跳動；演唱到抒情歌「知足」時，台下歌迷更默契地搖晃手機手電筒，用一片燈海呼應五月天歌聲，一起度過2017的最後一個夜晚。

雖然今夜桃園寒冷低溫，但越接近午夜12時，台上台下氣氛越嗨也越感性，官方更開直播邀全球粉絲一起加入，主唱阿信許下「新年新希望」表示，就要邁入五月天21週年，感謝過去20年來粉絲的照顧，「未來20年，一切都拜託你們了！」

5、4、3、2、1倒數完，象徵冠軍的萬捲「封王彩帶」齊力拋出，在2018年凌晨夜空中，劃出一道道美麗的拋物線，為成軍20週年畫下美好句點，接著五月天以「最好的一天」一曲，作為2018年的起始點，大型華麗煙火更在五月天歌聲中不斷釋放，點亮新年。

連結2017年尾和2018年頭年的演唱會，五月天要歌迷回去炫耀其實是聽了「兩場演場會」，接著嗨唱經典歌「戀愛ING」、「憨人」2首歌後，全場歌迷不斷高喊「加班」，5人在舞台肩搭肩開會後，再一連嗨唱「軋車」、「倔強」、「志明與春嬌」，唱至約0時40分圓滿落幕。

五月天世界巡迴演唱會LIFE「人生無限公司」2017年3月從高雄開張，9個月期間飛往32座城市，226.4萬社員讓五月天唱進每個人的人生自傳中，2018年將緊接著到澳門、巴黎、倫敦、泉州、天津、瀋陽、新加坡，與全世界各地「社員」相遇。1070101