Rain來台跨年中文問好 最想看101煙火

（中央社記者江佩凌台北31日電）國際巨星Rain今晚將在台北跨年，下午彩排時，Rain一出場就先用中文問好，讓在場聚集觀眾尖叫聲不斷，他表示，期待可以近距離觀賞101煙火秀，並將在台灣首次演唱新專輯歌曲。

由台北市政府與三立電視共同舉辦的「2018臺北最High新年城」將在今晚7時登場，由曾寶儀、KID林柏昇聯手主持，演唱卡司包括周湯豪、盧廣仲、畢書盡、蔡健雅、韋禮安、頑童MJ116、丁噹、艾怡良、林明禎、鬼鬼、韓國新生代男團IN2IT及韓星Rain等。

根據新聞稿提到，第五度來台的Rain，這次登上台北跨年晚會活動，下午在舞台彩排時，雖然戴著墨鏡仍不減帥氣魅力，和大家親切揮手並用中文打招呼，今晚他將演唱歌曲La Song、Rainism，其中新曲GANG，將在跨年晚會舞台上於台灣首次演唱。

Rain表示，之前因拍攝節目關係來過台灣，2016年末也曾在台灣辦個人演唱會，這回來台北第一次參與全國性的跨年活動，感到非常榮幸，看到現場聚集非常多粉絲，心情十分激動。

至於眾所矚目的台北跨年101煙火秀，他說去年可惜沒有看到，今年很期待可以近距離觀賞；此外，不少人都期待Rain晚間的演出會大秀身材，他笑說：「來我演唱會才看得到，還可以看很多。」

被問起跨年無法與老婆金泰希一起過，Rain說，已經得到家人的體諒，金泰希也有為他加油打氣，很希望未來有機會跟家人一起來台泡溫泉、吃美食。

韓團IN2IT首次站上台北跨年舞台，團員表示，這次他們為台灣粉絲準備中文歌曲，將演唱周杰倫的歌曲「告白氣球」，希望此次在台的跨年演出能讓台灣朋友更認識他們。

新聞稿提到，「2018臺北最High新年城」表演藝人都將大規格、大陣仗演出，其中周湯豪將帶著專屬樂團與10人舞群開場，丁噹也製作大型道具在跨年晚會中演出。嘻哈樂團頑童MJ116將帶著6名舞者熱力表演，而盧廣仲今年負責台北跨年倒數前的演唱，與14名管弦樂者及舞群同台炒熱氣氛。

「2018臺北最High新年城」由三立都會台30頻道全程直播，另外三立新聞網、三立綜合台MOD、三立國際台、YouTube、好事989電台、台灣大哥大My Video、Vidol、LINE TV、香港 TVBJ、馬來西亞DimSum頻道、日本GYAO、北美東森等也會同步轉播。1061231