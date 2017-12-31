移民署推線上申辦平台　便民措施元旦上路

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）內政部移民署公佈2018年即將正式上路的五項新措施，包括新增線上作業及查詢的服務，除了讓我國人民受惠之外，也增加外籍人士、中港澳民眾的在台便利性。

移民署表示，舉凡在台灣就學的外國與外僑學生，首次申辦居留證、變更資料、延期或變更登記等，自明年開始皆可利用線上平台辦理，無需再親臨申辦櫃檯。

線上申辦除了增加便利性，也將加速申辦程序；移民署指出，利用線上平台，申請居留證所需時間將自七個工作天減為五個工作天，延期及變更登記所需工作天也將從五天縮減為兩天。

根據教育部的統計資料，這項新措施將影響在台就學的51,000名外國及外僑學生。

移民署表示，這項措施也適用於無戶籍的國民僑生，他們可以利用台灣「無戶籍國民僑生線上申辦系統」申辦居留證、變更資料、延期或變更登記等，且申請居留證時可免附父母同意書。

此外，過去外籍人士若要知道是否有被限制出境，得親自至移民署各服務站查詢，自2018年開始，移民署將開放讓外籍人士得以用「外來人口自然人憑證」線上查詢有無被禁止出國。

未持有外來人口自然人憑證的外籍人士，只要年滿18歲，可攜帶晶片IC居留證正本，至移民署各服務站臨櫃辦理。

另外，針對持有台灣居留證的中國、香港及澳門民眾，移民署也將於明年簡化證照查驗手續 。

移民署表示，目前具台灣居留身分的中港澳民眾，在入境通關時，需備妥IC晶片卡式台灣居留證以及核蓋有章戳的台灣入出境查驗表，不過後者將從元旦起正式廢除，具台灣居留身分的中港澳民眾未來將無需再檢附出入境查驗表。

而利用小三通來台的中國旅客，自明年開始也享有文件審查時間縮短、許可從事活動擴大等放寬政策，預計受惠人數一年25萬人。

移民署指出，目前中國旅客申請小三通旅行必須先取得中國方面核發的「G簽注」，才可向我國申辦入台手續，而這項措施自2018年廢除，且預計將縮短兩個工作天的申辦時間。

另外，目前中國旅客赴小三通地區參加海泳、馬拉松，及宗教交流活動，必須以「小三通藝文商務交流」為名提出申請，不過從明年開始，皆得以「小三通旅行」事由申請。

移民署表示，這些措施不僅能增加中國旅客赴小三通地區交流，亦可促進離島觀光發展。