台中「海灣繪本館」　親子閱讀新基地

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）為學童量身打造的閱讀基地「海灣繪本館」昨（30）日正式開館，將眷村老屋活化再利用後，打造成不同主題的立體故事屋，加上豐富的繪本館藏，未來將成為親子共遊及孩童互相交流的新景點。

海灣繪本館位於台中的清水眷村文化園區，長久以來老宅年久失修，經過台中海灣故事文化創意協會及民間各方的贊助支持，現在已脫胎換骨；不僅內部設有各種以童話故事為靈感的立體裝置，屋外牆上也有大片彩繪牆，讓小朋友來到此地，彷彿置身於童話故事中，有身歷其境之感。

這項計畫的創辦人為立法院副院長蔡其昌，他在受訪時表示海灣繪本館將會成為台灣舊建築再利用的一個非常好的典範跟模式，特別是營運的方法，除了政府提供空間之外，其他幾乎都是民間大家出錢出力一起打造而成。

而同樣出席開幕典禮的文化部長鄭麗君則指出，文化部十分重視兒童及青少年的文化生活，且正在推動文化體驗教育，相信海灣繪本館將會成為一個重要的示範據點。

海灣繪本館由繪本作家「玉米辰」陳旻昱擔任館長，他表示，目前館藏多以台灣本土繪本為主，而未來將邀請作者到館內與民眾面對面交流，讓閱讀為不僅提供知識的獨樂，也是拉近彼此距離的眾樂。

（照片來源：中央社）