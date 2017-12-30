菲專家：南海明年料平靜 台應參與協商

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓一名海洋事務專家認為，在中國已支配南海等大環境之下，南海情勢明年將會相對平靜。他並重申，台灣應該獲邀參與南海爭議的協商。

南海爭議過去幾年因中國大陸的海上擴張以及造島工事而鬧得沸沸揚揚，明年南海的情況又會如何？菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）認為，南海預料不會再掀大波瀾。

巴童巴卡向中央社記者說：「在朝鮮半島危機成為區域及美國的新焦點，加上杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）立場親中，而且中國基本上已經支配南海，南海預料會相對平靜。」

杜特蒂在南海爭議上不斷向中國退讓，巴童巴卡認為，中國還會趁勢鞏固在南海人工島上的工事，菲國基本上已經失去在南海聲索的地物，最後一道抗爭的陣地只剩黃岩島。

巴童巴卡感嘆，杜特蒂可以與中國修補關係，但不應退讓國家主權，「維持友誼與捍衛主權可以齊頭並行。」

明年新加坡將是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，中國與新加坡在南海立場上存有歧異，兩國是否可能為此發生衝撞？

巴童巴卡認為，新加坡所關切的基本上是航行自由與商業流通，如果這兩個要素得以維持，除非其他聲索南海的東協會員國提出要求，新加坡預料不會主動做南海議題的「出頭鳥」。

曾代表菲國參與「南海共同行為宣言」（DOC）協商的巴童巴卡也重申，由於台灣佔有南海最大天然地物，也就是太平島，因此應該參與南海行為準則（COC）的協商。

他坦承，中國確實是台灣參與協商的重大障礙，但只要COC的架構保持開放性，台灣應有以「個體」姿態參與的機會，正如台灣現在也以經濟體或其他名義參與亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織或場合一樣。