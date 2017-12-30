路透社: 俄羅斯也偷運石油給北韓

(台灣英文新聞／ 廖秋煌 綜合外電報導）聯合國對北韓的經濟制裁頻頻出現破綻，在美國近日公布中國與北韓船隻在公海上進行石油交易之後，現在路透社也報導俄羅斯也在最近幾個月內偷偷供應石油給北韓，提供了北韓一條經濟命脈。



路透社引述兩名資深西歐安全消息來源指出，俄羅斯在最近幾個月至少三次透過海上貨物的轉移偷偷把石油提供給北韓。

這兩位消息來源說世界第二大石油輸出國俄羅斯，同時也是聯合國安理會具有否決權的國家，違反了聯合國的制裁決議。

該報導指出，自9月路透社報導北韓船隻直接從俄羅斯開回它們的祖國之後，在10月和11月的兩次海上貨物偷運行動，已演化成在海上進行裝載。

其中一名消息來源說：「俄羅斯油輪以船對船的方式，將石油產品轉給北韓船隻，今年已發生數次違反制裁的行為。」另一名消息來源也證實此事，但說目前無證據顯示俄羅斯政府參與了最近的偷運，然而表示這些俄羅斯的船隻給了北韓一條經濟命脈。

根據美聯社最新報導，俄羅斯外交部已經針對此一指控，否認俄羅斯有違反聯合國的制裁行為。被控偷運石油給北韓的一名船東也否認有這樣的行為。

此一最近消息緊跟著中國於周五否認美國總統川普批評中國違法偷運石油給北韓之後。

北韓仰賴進口石油來維持陷入困境的經濟繼續運作，而其遭美國指控對亞洲安全造成威脅的洲際飛彈和核子計畫也必須依靠石油才能進行。

