北韓嗆聲：2018年持續發展核武　政策絕不動搖

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）北韓國營中央通信社（朝中社）昨(29）日報導，今年是北韓高度展現世界軍事強國威儀的年份。北韓2018年將持續致力核武發展，決不會動搖。

美國CNN引述該報導指出，文中強調：「別期望北韓的政策有任何改變。」該篇文章標題為「世上任何人都不能阻擋自主和正義的力量」。

文章抨擊美國為了挽回其遭到的「可恥慘敗」，以北韓試射「火星－15」型洲際彈道飛彈為由，在日前「又炮製了新的聯合國安理會制裁決議。」同時嘲笑美國和其盟國，要拿這類非法無理的「制裁決議」，挫敗北韓軍民意志，阻擋北韓前進的道路，是徒勞無功的做法。

圖為12月1日，​北韓試射飛彈兩天後，​南韓媒體報導美國總統川普，與南韓總統文在寅通電話的新聞。美聯社

文章又稱美國妄想奪走保證北韓戰略地位、朝鮮半島和平與安全的核武力量，根本就是「做白日夢」。

2017年北韓不顧西方國家批評聲浪與貿易制裁，接連試射彈道飛彈。但朝中社這篇文章強調北韓是個「負責任的核國家」，同時回顧2017年北韓多次進行飛彈試射的時間表，吹噓北韓飛彈足以「打擊美國心臟」。

文章中同時提到美國總統川普在聯合國的發言與其他「陰謀活動」。最後強調「不要指望朝鮮發生任何變化」。