受傷水獺誤闖小學教室　金門學童又驚又喜

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）一隻歐亞水獺昨(29)日意外闖進金門縣柏村國小自然教室，水獺右側頭頂有個約5公分的咬傷，腳部也有其他傷痕，傷口嚴重化膿。水獺在農委會林務局協助下，搭機後送台灣本島進行治療。

柏村國小是在昨天上午通報農林科，有水獺跑到自然教室並躲藏在儲櫃中(如上圖)，經縣府、金門國家公園管理處及金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫順利捕捉。

由於水獺頭部受傷嚴重，經評估立刻送台北市立動物園進行後續診療。水獺在農委會林務局人員協助下，昨天中午搭乘華信航空班機抵台。

昨水獺意外闖進金門縣柏村國小自然教室，校長陳為學（後右）把握機會展開生態教育，讓學生認識歐亞水獺。中央社

昨下午2時水獺被送往台北市立動物園手術治療，4時完成手術，在晚間開始進食。中央社引述金門縣政府建設處農林科長鐘立偉今(30)日表示，將在水獺恢復健康後，送回金門野放。



鐘立偉說，台北市立動物園昨在水獺抵達後立即進行診療；經檢傷結果，這隻年齡在4歲以上的成年雄性水獺，體重4.4公斤偏瘦，身上有多處傷口，嚴重脫水及感染，頭部傷口蜂窩性組織炎，深入皮下大面積化膿。



台北市立動物園透過輸液、施打抗生素、清創等處理，同時進行犬瘟熱及狂犬病病毒篩檢為陰性；水獺情況穩定，並在晚間開始進食。鐘立偉表示，水獺將在動物園後續觀察，康復後帶回金門野放。



金門目前約有200隻水獺。這隻誤闖教室的水獺傷口疑似遭流浪犬咬噬，這是金門水獺及其他野生動物共同的問題，金門縣政府建設處農林科長鐘立偉，也提醒民眾勿隨意餵食流浪犬。

金門縣柏村國小校長陳為學研判，水獺應是在夜間沿著戶外水塘誤入校園，29日在老師開門時溜進教室。中央社

縣府農林科表示，水獺是保育類的貂科野生動物，帶有攻擊性，在圍捕過程中，水獺有衝撞及追咬動作，民眾若遇到類似狀況，切勿隨意靠近捕捉。鐘立偉說，柏村國小為避免發生意外，先行將師生帶離教室，並未造成學童或水獺傷害，處理方式值得肯定。