修內頁圖樣　二代晶片護照擬明年2月重新發行

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局今(30）日說，中央印製廠已根據桃園國際機場提供照片，完成新圖樣設計，希望明年2月初重新發行。



領務局副局長蔡幼文告訴中央社記者，合作廠商中央印製廠已重新設計完成桃機圖案，領務局也向桃機確認授權沒問題，並已確認圖樣定案，中央印製廠將盡快重印。



有關新版護照預計重新發行時間，她說，「我們希望2月上旬可以」。



第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批成本約新台幣8000萬元的新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃機圖樣並重印。



領務局說，事件發生後，已請桃機提供桃機航廈現貌照片，供中央印製廠設計人員參考，以確保正確性。



有關重新印製成本問題，領務局表示，按合約應由廠商負責，但後續法律問題，雙方還需進一步協商，目前當務之急是讓新版護照盡快重新發行。



另外，領務局也在網站上公告，繼續發行第一代晶片護照，第二代晶片護照發行日期將另行公告。



領務局表示，目前舊版晶片護照庫存量約20萬本，估計夠使用到明年2月農曆年前，民眾不會有領不到護照問題。

外交部表示，第二代晶片護照參採國際先進護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」及全面更新護照內頁圖案等，納入各縣市特色景點地標及風土民情等主題。