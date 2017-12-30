【入出境統計】今年來台旅客越菲泰增加最多　國人最愛去日本

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）內政部最新統計，106年1到11月入出境人數4817萬人次，較105年同期增加4.1%。來台旅客以越南、菲律賓及泰國增幅最顯著；國人出國首站抵達地以日本占29.63%居首。



中央社報導，內政部今(30）日公布最新統計，資料顯示，106年1到11月台灣入出境人數計4817萬2423人次，經由桃園機場入出境者3629萬9154人次占75.35%最多，高雄機場475萬5891人次占9.87%次之，松山機場287萬1598人次占5.96%居第三。



統計顯示，小三通入出境人數計162萬4298人次，較去年同期減少1.98%，往來以澎湖人數減少95.63%最為明顯，主因觀光郵輪航線減少所致。



統計進一步分析，106年1到11月入境人數計2408萬2368人次，出境人數2409萬55人次，入、出境者均以有戶籍國民占近6成最多，外國人占2成4居次，中國地區人民及香港澳門居民合占1成6，居第三。

與去年同期比較，除中國地區人民外，各身分別人數均增加，尤以外國人增幅1成4最多。



來台旅客方面，本期入境人數計962萬7390人次，以中國地區248萬4539人次占25.81%最多，日本171萬1397人次占17.78%次之，港澳151萬5006人次占15.74%居第三。

與去年同期比較，來台旅客以居住越南者增加17萬5263人次最多，增幅前三位分別為越南100.50%、菲律賓71.96%及泰國56.0%。



出境方面，統計分析，國人（不含無戶籍國民）出國首站抵達地，抵達日本者占29.63%最多，中國地區者占25.04%次之，香港者占11.25%居第三。



統計指出，近十年來由於台灣開放兩岸直航及來台觀光政策，致入出國（境）人數呈現上升趨勢，由96年2528萬1630人次增加至105年5044萬4698人次，增幅達99.53%。

其中中國地區人民及港澳居民入出境人次，於103年首度超過外國人。105年起兩岸交流趨緩，其入出境人次反低於外國人。來台旅客目的以觀光最多，占70.7%，業務占7.2%居次。