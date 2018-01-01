脫歐脫個徹底！英國拍板護照改回海軍藍

（台灣英文新聞／李昱德 倫敦報導）正當台灣新護照誤植照片吵得沸沸揚揚之際，英國也要全面更換新護照！英國將要在2019年脫歐，屆時是否要對一國人民的身分象徵—護照—做出任何改變，英國人有自己的一套想法，內部協商許久後，最後還是決定改回1921年首次使用的海軍藍色。

一般而言，英國護照每5年就會重新設計一次，但是在加入歐盟之後，英國就面臨是否要依循歐盟規則，將護照封皮改成紅色樣式的難題，柴契爾政府一開始爭取到英國的「特殊性」，在1981年到1988年間一直獨立在歐盟之外，使用自己顏色的護照。

然而，當初的協議有個但書，那就是如果歐盟高峰會(EC)決定英國必須改換顏色，英國也不會固執己見，因此在1988年歐洲經濟共同體(EEC)公定護照格式後，英國也跟進改了護照顏色，當時這被許多保守議員認為是「國恥」 。

保守黨議員羅信岱(Andrew Rosindell)是一名堅定的疑歐派，他認為英國護照改回舊色是一種宣示，告訴全世界「真的英國」已經回歸了，英國將會藉此擺脫大部分英國人感到不滿的「人工歐洲」身分，重新站在世界的舞台上。

「『粉紅色』歐盟護照帶給英國恥辱的時代已經過去了」，羅信岱這樣告訴媒體。「從今以後，英國人民會帶著全新的護照，自信、自豪地在全世界旅行。」 內政部國務大臣布蘭登(Brandon Lewis)則說，脫歐對英國而言是個絕佳的機會，英國應該藉此重拾國家身分認同，重新去發現在國際上，英國應該擔當什麼樣的角色。

2019年3月英國正式脫離歐盟後，現在勃根地紅封皮的護照仍會持續發放，直到該年10月製作新護照的4.9億英鎊合約生效後，新發放、換新的護照，才會是海軍藍封皮、燙金字體的護照。 英國內政部的發言強調，英國護照的持有人不需要急著「換照」，只要等到護照到期那天再換即可。