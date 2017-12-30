【促進離島觀光】小三通便利措施元旦上路　預估明年25萬人次受惠

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）小三通交流自民國90年試辦以來，已臻成熟且趨於常態化。為符合民眾期待及增進交流便利性，移民署表示自107年1月1日起，中國地區人民申請小三通個人旅遊應備文件，將不需檢附「G簽注」。小三通藝文商務交流審查時間，也從現行5個工作日縮短為3個工作日。

此外，移民署亦同時放寬小三通旅行可從事的活動範圍，預估小三通便利措施，明年受惠達25萬人次。

現行中國地區人民申請小三通旅行，必須先取得中方核發於大通證上之「G簽注」，始可向我方申辦入台程序。

移民署表示，簡化小三通個人旅遊應備文件，不需檢附「G簽注」後，申請人得同步向中方申請出境手續及我方申辦入台程序，可縮短辦證時間。

現行中國地區人民申請至小三通地區從事學術、體育、宗教、文化、商務等藝文商務交流活動，需費時5個工作日才可取證。移民署考量小三通地域性及機關人力後，決定將審件時間大幅縮短為3個工作日，以提升中國地區人民至小三通地區從事各項交流的便利性。

移民署表示，因屢獲民眾反映，現行中國地區人民赴小三通地區參加海泳、馬拉松、宗教交流，須以小三通藝文商務交流提出申請，希望能進一步開放、以小三通旅行事由赴離島地區便利交流。

因此，移民署就前述活動，盤點現行作法並邀集相關機關研商，決定放寬中國地區人民若單純赴小三通地區從事宗教活動(例如信眾)，或是參加馬拉松非全馬以上項目、非競賽類之海泳，均得以小三通旅行事由申請。

移民署指出，明確前述相關作法後，不僅增進中國地區人民赴小三通地區交流，亦可促進離島觀光發展。

為達成政府近年提升施政品質和行政效率之目標，移民署強調將持續檢討並主動盤點現行作法，以期能精進行政效能，提供讓民眾有感之服務。