蔡英文提五方法　改善年輕人職場低薪問題

（台灣英文新聞／鄧佩儒 桃園採訪報導）總統蔡英文昨（29）日於媒體茶敘中發表十多分鐘的年終談話，除了將重點放在國防自主及區域安全穩定等國家安全議題上，蔡總統也向年輕人喊話，表示明（2018）年行政團隊將全力以赴，改善年輕人的低薪問題。

蔡總統表示，「如果年輕人還願意聽政府講幾句話，我想告訴你們，我了解各位心中對未來的焦慮。」

蔡總統接著提出要用五個方法，終結台灣年輕世代職場低薪的問題，包括創造良好工作機會、鼓勵企業加薪、調整基本工資、提供職涯諮詢及訓練，以及減輕年輕人的生活負擔；不過，蔡總統談話中，並未提及執政黨推動《勞動基準法》修正草案，引起許多年輕人反彈一事。

針對媒體提到年輕人擔心的不只是低薪問題，還包括同婚等社會議題，執政黨要如何說服年輕世代，政策的延滯或轉變，不是違背選前的承諾。

蔡總統回應，年輕人或許覺得現在政府做事的速度及方式不符合他們的期待，但政府確實是以誠實負責的態度，帶領他們走向改變與改革的方向，「我希望我們的改革，是穩健的改革，這對社會來說是最好的。」

蔡總統接著指出，執政黨必須從現實面出發面對問題，社會多元的意見需要花時間說服及溝通，否則對立將更嚴重；而年輕人希望用他們的方式鮮明、直接地表達意見，激發社會對於這些問題的認識跟關注，政府可以理解。

行政院長賴清德在十月初時針對同婚議題曾表示，「我們沒有放棄在今年提出法案」，賴院長指出，社會大眾對於同婚議題有多元意見，因此行政院需擬定妥善的方案。

然而，《自由時報》週二報導，行政院「同性婚姻法制研議專案小組」已擬定四個草案，但礙於政府高層的考量，未在本會期提出。

報導還指出，根據相關人士研判，同婚相關法案甚至可能拖到明年年底九合一選舉（直轄市及縣市長選舉及地方公職人員選舉）結束後才提出。